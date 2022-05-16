Atwasat

500 مليون دولار مقابل حقوق أعمال «بينك فلويد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 11:00 صباحا
500 مليون دولار مقابل حقوق أعمال «بينك فلويد»
ديفيد غيلمور أحد أركان فرقة «بينك فلويد» في حفل بالعاصمة البريطانية لندن في الثالث من يوليو 2005 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت جريدة «فايننشال تايمز» وجود مساع لشركة «وورنر ميوزيك»، ومجموعة «بي إم جي» الألمانية، إلى الاستحواذ على حقوق الأعمال الموسيقية لفرقة الروك البريطانية «بينك فلويد».

ويُحتمل أن تتجاوز قيمة الصفقة 500 مليون دولار حسبما نقلت الجريدة المالية عن مصادر مطلعة أعلى الملف، وفق «فرانس برس».

وأضافت «فايننشال تايمز» أن قيمة العقد قد تتخطى حتى المبلغ القياسي، الذي بيعت به حقوق أعمال نجم الروك الأميركي بروس سبرينغستين لشركة «سوني» والذي يُعتقد أنه وصل إلى 550 مليون دولار وفقًا للصحافة الأميركية.

- شاهد .. «بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة

وتعتبر مبيعات أسطوانات فرقة البروغريسيف روك التي يقودها ديفيد غيلمور وروجر ووترز من بين الأعلى في تاريخ الموسيقى؛ إذ ناهزت 250 مليون نسخة في كل أنحاء العالم وفقًا لموقع bestsellingalbums.org، ومن أبرز أغنياتها «ماني» و«ويش يو وير هير» و«كومفتبلي نامب».

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات بيع حقوق أعمال عدد من نجوم الموسيقى، كديفيد بووي وبوب ديلان وستينغ وتينا تورنر، بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها
فنان «ملتزم بيئيا» يحول الهواتف المستعملة قطعا فنية
فنان «ملتزم بيئيا» يحول الهواتف المستعملة قطعا فنية
كرازة يسرد ذاكرته في «حكاية صورة»
كرازة يسرد ذاكرته في «حكاية صورة»
كندريك لامار يعود بألبوم يطغى عليه النقد الاجتماعي
كندريك لامار يعود بألبوم يطغى عليه النقد الاجتماعي
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» رغم الحرب
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» رغم الحرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
«ترا تاني» وجهة فنية للسياحة الرقمية
«ترا تاني» وجهة فنية للسياحة الرقمية...
«هاملت بالمقلوب» تعود لمسرح السلام بالقاهرة الخميس
«هاملت بالمقلوب» تعود لمسرح السلام بالقاهرة الخميس...
500 مليون دولار مقابل حقوق أعمال «بينك فلويد»
500 مليون دولار مقابل حقوق أعمال «بينك فلويد»...
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» رغم الحرب
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» رغم الحرب...
كندريك لامار يعود بألبوم يطغى عليه النقد الاجتماعي
كندريك لامار يعود بألبوم يطغى عليه النقد الاجتماعي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط