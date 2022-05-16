500 مليون دولار مقابل حقوق أعمال «بينك فلويد»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «فايننشال تايمز» وجود مساع لشركة «وورنر ميوزيك»، ومجموعة «بي إم جي» الألمانية، إلى الاستحواذ على حقوق الأعمال الموسيقية لفرقة الروك البريطانية «بينك فلويد».

ويُحتمل أن تتجاوز قيمة الصفقة 500 مليون دولار حسبما نقلت الجريدة المالية عن مصادر مطلعة أعلى الملف، وفق «فرانس برس».

وأضافت «فايننشال تايمز» أن قيمة العقد قد تتخطى حتى المبلغ القياسي، الذي بيعت به حقوق أعمال نجم الروك الأميركي بروس سبرينغستين لشركة «سوني» والذي يُعتقد أنه وصل إلى 550 مليون دولار وفقًا للصحافة الأميركية.

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وتعتبر مبيعات أسطوانات فرقة البروغريسيف روك التي يقودها ديفيد غيلمور وروجر ووترز من بين الأعلى في تاريخ الموسيقى؛ إذ ناهزت 250 مليون نسخة في كل أنحاء العالم وفقًا لموقع bestsellingalbums.org، ومن أبرز أغنياتها «ماني» و«ويش يو وير هير» و«كومفتبلي نامب».

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات بيع حقوق أعمال عدد من نجوم الموسيقى، كديفيد بووي وبوب ديلان وستينغ وتينا تورنر، بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام.