«القاهرة السينمائي الدولي» يفتح باب تسجيل الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداء من الأحد، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

من جانبه قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ44 إلى جذب مزيد الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكارًا وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم، وفقًا لبيان.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والتحضيرات، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الإدارة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبات المشاركة والرد عليها من خلال الموقع الرسمي، مشيرًا إلى أن العمل على برنامج الدورة قد بدأ بالفعل بالتعاون مع الفريق المميز للمهرجان، الذي أحرز نجاحًا ملحوظًا في الدورات الماضية وعلى رأسهم مدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن، والناقد أسامة عبد الفتاح مدير برنامج أسبوع النقاد، كما تم تكليف المخرج الشاب يوسف هشام إدارة برنامج الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى متابعته العمل على أفلام الأميركتين، والناقدة رشا حسني للبرنامج الآسيوي، والمخرجة ماجي مرجان لسينما شرق أوروبا.

- أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة «A» في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).