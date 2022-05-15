سعاد خليل تفتتح مهرجان قرطاج للمونودراما بـ«مخالب الماء»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

افتتحت الفنانة الليبية القديرة سعاد خليل، مساء الجمعة، المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في تونس بمسرحيتها «مخالب الماء»، من إخراج سعد المغربي.

وقال المخرج سعد المغربي لـ«بوابة الوسط» إن «العمل من تأليف الكاتب العراقي منير راضي العبودي، وتجسيد الفنانة المسرحية سعاد خليل، ورغم الوقت المنجز به هذا العمل إلا أنه تم قبوله من لجنة المهرجان للمشاركة به» .

وأضاف المغربي: «ليبيا هي ضيف شرف المهرجان وكذلك سيكرم الفنان الليبي فتحي كحلول».

عوالم بشرية لا حدود لها

عن المسرحية، قال الكاتب والمخرج العراقي منير راضي العبودي لـ«بوابة الوسط» إنها «عوالم بشرية لا حدود لها من الجغرافية والتاريخ واللون والعرق والجنس، الظلم هو الجور وعدم الإنصاف، وهو انتهاك حقوق الآخرين بوضع الشيء في غير موضعه، أي في غير السجية السامية للعنوان الإنساني».

وتابع: «ابتليت البشرية منذ التكوين الأول بصراع الإرادات التي فطر عليها الإنسان، النفس ومفاتن الدنيا وغاياتها السامية وغير السامية، وفي كل طرف من زمن ما يكون هنالك انتصار للظلم رغم المقاومة والتصدي لهكذا خراب.. مدن وأمصار غزاها الجراد في ليل حالك السواد، فأمطر الصبح عذابات أجنة هجينة من صنع البشرية، صراع الاتجاهات، فكان صفر من الشمال وصفر من الجنوب أينع منها ولادة الغرب السالب لكل صالح من أفق الشرق المسلوب منذ الأزل ومازال دولاب الفلك يدور رحاه في قلب عواصم الشرق ليومنا هذا».

محاجر سرية

وأكمل بقوله: «ثم أوْكل بنا لحكام من ورق وحكومات من رقع الشطرنج، البشر فيها فانٍ والحاكم فيها عبد لسيده، الشعب فيها الخاسر والملك فيها المنتصر رغم سواتر من الأرامل، دهور من الزمن والبشرية تساق كالماشية في ربوع من العدم، عالم يبنى على صفائح الماديات مصيره المهلكة وكما يقول فولتير، عندما يكون الحديث عن المال فإن كل الناس سيكونون على دين واحد، مسرحية فيها صورة جيوسياسي معاصرة ترتبط بأحداث تاريخية لماضٍ سحيق مع هوة بشرية معاصرة في محاجر سرية يتوه فيه العدم. إنه صراع الأوبئة الحديثة لفني البشرية».

وأضاف العبودي: «مسرحية مخالب الماء هي فضح المستور لوباء السياسة العنصرية المعاصرة.. أكتمل عرض هذه المسرحية في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج بالتعاون الفني والجمالي بين الفن العراقي المتمثل في كتابة النص المسرحي والأداء التمثيلي للفنانة العربية سعاد خليل والإخراج التقني والفني للمخرج سعد المغربي ليتشكل هرمًا ثلاثي من الإبداع، لقد كانت تجربة جميلة جدًا ومميزة».

- ليبيا ضيف شرف مهرجان قرطاج للمونودراما

ويأتي هذا العرض من ضمن 95 عملًا اختيرت من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات المهرجان، الذي يختتم في السادس عشر من مايو.

من أبرز عروض المسابقة الرسمية للمهرجان عروض من فسلطين وتونس وإيران والسودان والمغرب والسعودية والجزائر والأردن والعراق ورومانيا وإيطاليا وبلغاريا والبحرين.

أما عروض مسابقة النقاد فتشمل أعمالًا من ليبيا وتونس ومصر والجزائر وعمار وفرنسا والعراق والمغرب وأرمينيا والبرازيل وكندا وفلسطين وبنغلاديش.

سعاد خليل تعرض مسرحيتها «مخالب الماء» في افتتاح المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج (بوابة الوسط)