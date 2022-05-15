الفنان المعلم على سعيد قانه

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

عندما كتب الباحث والمصمم المعماري، الأستاذ جمال اللافي عن الفنان المُـعلم علي قانة، فقال: «إنه صاحب رسالة واكبت مسيرة حياته، ورؤية واضحة لكل إشكاليات العصر تميزت بالنضج والعمق.

وهذا ما ميز تجربته التعليمية والمهنية والشخصية على حد سواء، ولهذا استحق لقب المُـعلم عن جدارة واستحقاق.. »، ثم لقبه المخرج السينمائي الليبي محمد المسماري بـ«موسوعة الفن التشكيلي في ليبيا»، وذلك عندما قام بتصوير سيرة هذا الفنان واطلع من خلالها على تبحره في كل مجالات الفنون التشكيلية من خلال مجموعة من الأعمال والمساهمات الإبداعية.ويعد من أبرز الفنانين التشكيليين الليبيين، فهو فنان ومُـعلم، جمع بين الممارسة والدراسة، والتدريس.

باب بحر

وُلد علي سعيد قانة، بمدينة طرابلس، يوم 6/6/1936، في «باب بحر» بالمدينة القديمة، لأسرة أصولها من مدينة «نالوت» بالجبل الغربي. بعد استقلال ليبيا بخمس سنوات وبضعة أيام، التحق بأكاديمية الفنون الجميلة بروما، وهناك درس النحت بمدرسة «سان جاكومو للفنون الزخرفية»، وبتواصل دراسته في إيطاليا دعم قدراته الفنية من خلال دورات تخصصية في مجالي الرسم الحر والنحت، فبرز في هذه المجالات كافة، وعلى أر عودته إلى ليبيا.

التحق سنة 1964 بالتدريس بمعهد «ابن منظور». وفي سنة 1973 باشر التدريس بكلية التربية بجامعة طرابلس، التي كان اسمها في ذلك الوقت «جامعة الفاتح».

بعد ذلك انضم إلى كلية الهندسة، بالجامعة، بقسم العمارة والتخطيط العمراني، ثم تولى في سنة 1974، تدريس أسس التصميم والرسم الحر، فيما كان يعمل مستشارًا للشؤون الفنية بمشروع تنظيم إدارة المدينة القديمة، مسقط رأسه حتى تقاعده في 2001، محققًا رصيدًا هائلًا من الأعمال التوثيقية للمعالم المعمارية الإسلامية، لمختلف المدن الليبية القديمة، الأمر الذي جعله موسوعة، ومرجعًا لعديد الدارسين والمهتمين بالجانب المعماري تاريخيًا.

معارض ومحافل دولية

أقام وشارك في عديد المعارض التشكيلية محليًا ودوليًا، واقتنى متحف مدينة باري للفنون بإيطاليا لوحتين من أعماله الفنية، كما كلف عند عودته إلى ليبيا إعداد تمثالين لرأسي الشاعرين أحمد الشارف وأحمد رفيق المهدوي، وكلف أيضًا التصميم والإشراف على تنفيذ هدية الفارس الليبي في العام 1979.

يوم22/4/2006 رحل عنا، إلى رحمة الله، المُـعلم والفنان التشكيلي علي سعيد قانة عن عمر ناهز السبعين عامًا.