نهاية مأساوية لمخرج سينمائي مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة مخرجًا مكسيكيًا إلى العمل في في توصيل الوجبات، غير أنه لقي مصرعه، الجمعة، في حادث مروري أثناء تأدية عمله الذي يعتاش منه.

ورأى زملاء المخرج، الذي يشكّل فيلمًا وثائقيًا عن القائد الثوري بانشو فِيّا أحد أبرز أعماله، في مقتله دليلاً على الوضع المزري للفنانين في المكسيك، وفق «فرانس برس».

وفارق غريغوريو روشا (65 عامًا) الحياة في المستشفى، الخميس، جرّاء إصابته في حادث مروري فيما كان كان على دراجة نارية خلال عمله لحساب تطبيق لتوصيل الوجبات، على ما أفاد مخرجون آخرون ووسائل إعلام.

بَكَرات بانشو فِيّا المفقودة

اكتسب روشا بعض الشهرة العام 2003 بفضل إخراجه شريطًا وثائقيًا بعنوان «بَكَرات بانشو فِيّا المفقودة» (Los rollos perdidos de Pancho Villa)، يستخدم فيه لقطات أرشيفية منسوبة إلى هذا القائد البارز للثورة المكسيكية.

وفاز الفيلم الوثائقي بجوائز عدة في المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة.

وكتب الناقد سيرجيو ويدروبرو عبر «تويتر» أن روشا «مات وهو يوزع وجبات لحساب أحد التطبيقات، وهو عمل نزيه لكنّ افتقاره إلى الاستقرار يصل إلى حدود الحطّ من الكرامة»، مذكّرًا بأن المخرج الراحل كان من كبار العاملين على حفظ «الذاكرة السمعية البصرية».

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كذلك اعتبر المخرج والمنتج خوسيه أنتونيو كورديرو أن من المهين «أن يموت مخرج رائع كعامل توصيل».

وأعربت وزيرة الثقافة أليخاندرا فراوستو عن «الحزن» لرحيل روشا الذي كرّس نفسه» لإنتاج أفلام وثائقية ثقافية وتاريخية واجتماعية».

ينتمي إلى المكسيك عدد من أبرز الممثلين والمخرجين في هوليوود، على نحو غايل غارسيا برنال وألفونسو كوارون.

ويستنكر المخرجون السينمائيون وفنانون آخرون قلة الموارد التي تخصصها الحكومة الحالية للثقافة.