Atwasat

نهاية مأساوية لمخرج سينمائي مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 01:28 مساء
نهاية مأساوية لمخرج سينمائي مكسيكي
عامل توصيل لحساب «دليفرو» في لندن في 26 مارس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة مخرجًا مكسيكيًا إلى العمل في في توصيل الوجبات، غير أنه لقي مصرعه، الجمعة، في حادث مروري أثناء تأدية عمله الذي يعتاش منه.

ورأى زملاء المخرج، الذي يشكّل فيلمًا وثائقيًا عن القائد الثوري بانشو فِيّا أحد أبرز أعماله، في مقتله دليلاً على الوضع المزري للفنانين في المكسيك، وفق «فرانس برس».

وفارق غريغوريو روشا (65 عامًا) الحياة في المستشفى، الخميس، جرّاء إصابته في حادث مروري فيما كان كان على دراجة نارية خلال عمله لحساب تطبيق لتوصيل الوجبات، على ما أفاد مخرجون آخرون ووسائل إعلام.

بَكَرات بانشو فِيّا المفقودة
اكتسب روشا بعض الشهرة العام 2003 بفضل إخراجه شريطًا وثائقيًا بعنوان «بَكَرات بانشو فِيّا المفقودة» (Los rollos perdidos de Pancho Villa)، يستخدم فيه لقطات أرشيفية منسوبة إلى هذا القائد البارز للثورة المكسيكية.

وفاز الفيلم الوثائقي بجوائز عدة في المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة.

وكتب الناقد سيرجيو ويدروبرو عبر «تويتر» أن روشا «مات وهو يوزع وجبات لحساب أحد التطبيقات، وهو عمل نزيه لكنّ افتقاره إلى الاستقرار يصل إلى حدود الحطّ من الكرامة»، مذكّرًا بأن المخرج الراحل كان من كبار العاملين على حفظ «الذاكرة السمعية البصرية».

- مخرج يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد

كذلك اعتبر المخرج والمنتج خوسيه أنتونيو كورديرو أن من المهين «أن يموت مخرج رائع كعامل توصيل».

وأعربت وزيرة الثقافة أليخاندرا فراوستو عن «الحزن» لرحيل روشا الذي كرّس نفسه» لإنتاج أفلام وثائقية ثقافية وتاريخية واجتماعية».

ينتمي إلى المكسيك عدد من أبرز الممثلين والمخرجين في هوليوود، على نحو غايل غارسيا برنال وألفونسو كوارون.

ويستنكر المخرجون السينمائيون وفنانون آخرون قلة الموارد التي تخصصها الحكومة الحالية للثقافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ديزني» تزيد الضغط على «نتفليكس»
«ديزني» تزيد الضغط على «نتفليكس»
قصر فرساي يستعيد بعضا من زخم ما قبل الجائحة
قصر فرساي يستعيد بعضا من زخم ما قبل الجائحة
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء
بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء
ملهى «لو ليدو» الباريسي بلا «ريش»
ملهى «لو ليدو» الباريسي بلا «ريش»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية...
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية...
المزيد
نهاية مأساوية لمخرج سينمائي مكسيكي
نهاية مأساوية لمخرج سينمائي مكسيكي...
«الكلب الذهبي».. رؤيا في سيرة المسوخ
«الكلب الذهبي».. رؤيا في سيرة المسوخ...
رحيل الأوبرالية الإسبانية تيريسا بيرغانثا عن 89 عاما
رحيل الأوبرالية الإسبانية تيريسا بيرغانثا عن 89 عاما...
ملهى «لو ليدو» الباريسي بلا «ريش»
ملهى «لو ليدو» الباريسي بلا «ريش»...
بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء
بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط