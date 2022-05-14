رحيل الأوبرالية الإسبانية تيريسا بيرغانثا عن 89 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

غيّب الموت المغنية الأوبرالية الإسبانية، تيريسا بيرغانثا، التي قدمت عروضًا في كبرى دور الأوبرا في العالم منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين، الجمعة عن 89 عامًا.

وأعلنت وزارة الثقافة الإسبانية «ببالغ الأسى» وفاة بيرغانثا، ذات الصوت متوسط الغلظة (ميتسو سوبرانو)، في تغريدة عبر «تويتر»، في حين نعى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من وصفها بصاحبة «أحد أهم الأصوات النسائية في العالم»، وفق «فرانس برس». واضاف سانشيز «إن صوتها وأناقتها وفنها سيرافقنا إلى الأبد».

كما جئت أرحل

وجاء في كلام لبيرغانثا نشرته عائلتها بعد وفاتها في وسائل الإعلام الإسبانية: «لا أريد إعلانًا عامًا ولا مأتمًا تكريميًا، لا شيء. جئت إلى العالم من دون أن يدري أحد، وأريد أن يحصل الأمر نفسه عندما أرحل».

وكانت المغنية المتحدرة من مدريد متخصصة في أعمال روسيني وموزار، وفي تجسيد شخصية كارمن في أوبرا بيزيه، وبرزت بنوع خاص عندما أدتها بإدارة قائد الأوركسترا هيلموت فون كارايان.

وتعود بداية الراحلة إلى العام 1957 ضمن مهرجان إكس آن بروفانس في فرنسا، حيث تولت دور دورابيلا في أوبرا كوسي فان توتي لموزار.

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في العام التالي، شاركت مع ماريا كالاس في أوبرا «ميديا» للويجي كيروبيني في مدينة دالاس الأميركية.

ثم غنت في أبرز قاعات الأوبرا في العالم، من فيينا إلى ميلانو، مرورًا بباريس ولندن ونيويورك وشيكاغو.

وكانت أول امرأة تُقبَل في الأكاديمية الملكية للفنون بإسبانيا وتحمل أيضاً دكتوراه فخرية في جامعة كومبلوتنسي في مدريد.