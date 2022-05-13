«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

القاهرة - بوابة الوسط

في كتابها الصادر عن دار كنوز «رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي»، تتناول الكاتبة الصحفية والباحثة، إيناس مرشد، قصة كفاح الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي، معتمدة على رسائل بخط اثنين من أبرز الشخصيات التاريخية، شيخ المجاهدين عمر المختار والملك إدريس السنوسي.

وألقت صفحة الجمعية الليبية للآداب والفنون في «فيسبوك» الضوء على الكتاب، مشيرة إلى أنه « يستعرض العلاقة بينهما من خلال الرسائل التي كتبها كل منهما بخط يده، وتكشف الكثير من أسرار المقاومة الليبية، والتي تناولتها أيضا رسائل المجاهدين الليبيين إلى المختار والسنوسي، وكذلك رسائلهما إلى المجاهدين، إلى جانب الكشف عن الخطابات الخاصة بالملك إدريس السنوسي وأوراقه ومذكراته الشخصية التي تنشر للمرة الأولى».

كما يكشف الكتاب المذكرات الشخصية للملك إدريس السنوسي، متناولا فترة مهمة في تاريخ ليبيا من بداية الاستعمار الإيطالي ومعاهدة لوزان العام 1912، كما يتضمن تفاصيل السنوات التي قضاها الملك إدريس السنوسي في مصر خلال فترة لجوئه إليها قبل أن يصبح ملكا وبعد الإطاحة به في سبتمبر 1969م وحتى وفاته، حسب «الدستور».

وإيناس مرشد خريجة جامعة القاهرة قسم صحافة، وتعمل كاتبة صحفية بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» المصرية.