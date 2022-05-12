محمد رمضان يوقع اتفاقا مع «ريزرفوار» الأميركية و«بوب أرابيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركتا «ريزرفوار ميديا إنك» (NASDAQ: RSVR)، و«بوب أرابيا» إبرام صفقتين جديدتين؛ حيث تواصل الشركتان تنفيذ استراتيجيتهما لنمو الأسواق الناشئة. وتشمل الصفقتان توقيع مغني الراب والمغني المصري محمد رمضان على صفقة نشر عالمية، والتي تتضمن أغاني من الكتالوج الخاص به وإصدارات مستقبلية.

وأعلنت كل من «ريزرفوار» و«بوب أرابيا» بشكل منفصل الاستحواذ على العلامة المصرية «100 نسخة» (100COPIES)، بالإضافة إلى مشروع مشترك مع الشركة للتوقيع مع المواهب المصرية وتطويرها، وفقا لبيان.

وحول الصفقة قال رمضان: «أنا سعيد جدًا بعقد هذه الصفقة الجديدة. وأتطلع إلى الوصول إلى المستويات التالية معًا».

أسس المنتج المقيم في القاهرة محمود رفعت العلامة «100 نسخة» في العام 2006 وهو من أوائل أبطال المهرجانات، الطراز الموسيقي المصري الفريد من نوعه الذي ظهر في الأصل العام 2011. وقامت «100 نسخة» باستثمارات مبكرة في هذا النوع من الموسيقى مستوحى من الموسيقيين الشباب الذين خلطوا موسيقى الراب العربية بالموسيقى الإلكترونية والعناصر المصرية التقليدية، بما في ذلك الديو الشهير لفرقة «الصواريخ»؛ فقد حققت أغنيتهم «لأ لأ» أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» وساعد في انتشارها في جميع أنحاء العالم العربي ومن خلال المتفرقات.

ومن بين التعاقدات الأخرى التي وقعتها أخيرًا شركتا «ريزيرفوار» و«بوب أرابيا» الأيقونة الموسيقية اللبنانية زيد حمدان، والنجم المغربي حليوة، وفرقة الفنانين «ARXP Cartel».

التأثير الثقافي

وعلقت مؤسسة «ريزرفوار» والرئيسة التنفيذية لها، جلنار خسروشاهي، قائلة: «كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأسرع نموًا بالعالم في العام 2021، مع نمو في الإيرادات بنسبة 35%، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية الأخير. نحن فخورون بأننا أنشأنا حضورًا قويًا في السوق قبل هذا النمو من خلال عملنا مع شركة (بوب أرابيا)». وأضافت: «نتطلع إلى ترسيخ وضع (ريزرفوار) بشكل أكبر كعنصر مؤثر في هذه الأسواق وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزامنا لتسهيل الحركة والتأثير الثقافي للمواهب الشرقية في الغرب».

وقال سبيك، مؤسس شركة «بوب أرابيا» ونائب الرئيس التنفيذي بشركة «ريزرفوار» للأسواق الدولية والناشئة: «إنه لمن دواعي السرور حقًا أن نرى أهداف الشراكة بين ريزرفوار وبوب أرابيا مستمرة في تحقيق نتائجها من خلال عقد هذه الصفقات الجديدة مع المواهب الإقليمية». وأضاف «لطالما كان الفنانون المصريون قوة دافعة في مجال الموسيقى الشعبية العربية. وتوفر الصفقات مع محمد والعلامة (100 نسخة) فرصًا مهمة لشركة (بوب أرابيا). وسنواصل تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية من خلال ترسيخ بصمتنا كعنصر رئيسي في الموسيقى العربية والاستثمار في الكتالوجات والمواهب ونقل هذه الموسيقى إلى جميع أنحاء العالم».