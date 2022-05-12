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إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 02:05 مساء
إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح
الشاعر الليبي إدريس بن الطيب (الإنترنت)
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تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، السبت، أصبوحة شعرية للشاعر إدريس بن الطيب، وذلك بمقر منتدى أصدقاء المسرح في زنقة باكير بالظهرة طرابلس.

ولد إدريس العام 1952 في مدينة المرج، وحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه الإسلامي حتى المرحلة الثانوية، ثم درس الصحافة في فنلندا.

عمل ابن الطيب صحفيًا منذ العام 1970 في عدد من الإصدارات منها، مجلة «البيت»، جريدة «الفجر الجديد»، جريدة «الأسبوع الثقافي»، مجلة «الثقافة العربية»، كما عمل مراسلًا للمؤسسة العامة للصحافة في ليبيا ببلدان إسكندنافيا لمدة ثلاث سنوات.

كتب الشاعر الكبير مجموعة من المقالات والأبحاث حول قضايا الشعر والنقد والسياسة والفلسفة الإسلامية في العديد من المطبوعات العربية.

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واعتُقل إدريس في قضية سياسية العام 1978، وحكم عليه بالسجن المؤبد ثم أطلق سراحه العام 1988.

لابن الطيب عدد من الدواوين الشعرية منها، «تخطيطات على رأس الشاعر» (1976)، «العناق على مرمى الدم» (1991)، «كوة للتنفس» (1997)، كما ترجمت مجموعة من قصصه القصيرة إلى السويدية والفنلندية ونشرت في الصحف.

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