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حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الخميس 12 مايو 2022, 12:01 مساء
حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
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أقام بيت إسكندر للفنون، الأربعاء، حفل معايدة للفنانين والكتاب والصحفيين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر.

وصاحب أجواء المعايدة، وصلة غنائية أحياها كل من الفنانين، مراد إسكندر وفرج الشريف، بمجموعة أعمال مختارة لنجوم الطرب الليبي، كما مثلت للحضور فرصة لتبادل أطراف الحديث حول الثقافة وشؤونها، إضافة لالتقاط صور تذكارية.

-  اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون

ويوجد بيت إسكندر الأثري قرب قوس ماركس وتحديدًا زنقة الفرنسيس، بالمدينة القديمة بطرابلس. وهو مركز ثقافي يحفل بالعديد من الأنشطة الفنية والأدبية والفكرية، وشيد سنة 1600م وهو من الطراز المعماري المالطي.

بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
بيت إسكندر للفنون يقيم حفل معايدة للفنانين والمهتمين بشؤون الأدب والفكر (بوابة الوسط)
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