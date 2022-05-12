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الألماني فيم فيندرز يصور فيلما ضمن مشروع «مراحيض طوكيو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 01:20 مساء
الألماني فيم فيندرز يصور فيلما ضمن مشروع «مراحيض طوكيو»
فيم فيندرز يتوسط المعماري الياباني تاداو أندو، يسار، والممثل الياباني كوجي ياكوشو في طوكيو، 11 مايو 2022 (أ ف ب)
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يصوّر المخرج الألماني فيم فيندرز (76 عامًا)، أحد أبرز وجوه السينما في أوروبا، فيلمًا جديدًا في إطار مشروع «طوكيو تويلت» (مراحيض طوكيو)، وهي مبادرة فنية حضرية حوّل فيها مهندسون معماريون مشهورون 17 مرحاضًا متداعيًا في منطقة شيبويا إلى أعمال فنية.

وجُهّز أحد المراحيض بحجرة ملوّنة شفافة تُصبح حاجبة للرؤية عند إغلاق الباب، فيما زُيّن آخر بلوحات خشبية صمّمها مهندس الاستاد الأولمبي كينغو كوما، وفق «فرانس برس».

وهذه المرافق المستحدثة مجانية ويستطيع الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة الوصول إليها، فيما يتولى تنظيفها فريق مؤلف من عمال صيانة.

وقال فيندرز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، «هناك روح يابانية في هذه الفكرة وفي ديكور المراحيض»، معتبرًا أنها فكرة «مثالية».

طوكيو-غا
وأوضح أن منظمي المشروع تواصلوا معه، وشكلوا مصدر إلهام له لتصوير الفيلم الذي يضم أربع قصص قصيرة، ويؤدي فيه الممثل الياباني الشهير كوجي ياكوشو دور عامل تنظيف.

وأعرب فيندرز عن سعادته للعمل مع المهندس المعماري الياباني تاداو أوندو الذي ساهم في المشروع من خلال تصميم هيكل دائري لامع مجهز بشرائح رفيعة تتيح مرور الهواء.

وجُدد 17 مرحاضًا في طوكيو وأصبحت قيد الاستخدام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها فيندرز عملًا في طوكيو؛ إذ سبق له أن أخرج فيلم «طوكيو-غا»، وهو تكريم للمدينة كما رأها معلم السينما ياسوجيرو أوزو، وأخرج كذلك فيلمًا وثائقيًا حول مصمم الأزياء الياباني يوجي ياماموتو.

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