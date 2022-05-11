أساتذة إيرانيون يرفضون مشروع قانون يجيز تجارة القطع الأثرية

القاهرة - بوابة الوسط

حض عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلي عن مشروع قانون يجيز الاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي، الأربعاء.

وأوردت وكالة «إيسنا» أن «عددا من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد، دعوا الى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية»، وفق «فرانس برس».

وبحسب الوكالة، تقدم 46 نائبا في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمى «الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة».

وأبدى البرلمانيون في المشروع رغبتهم في جعل إيران «مركزا إقليميا» للتجارة القانونية للقطع الأثرية، معتبرين أن ذلك سيوفر «فرص عمل» لحاملي الشهادات في المجال، ويمنع «تهريب التراث الوطني».

وبحسب «إيسنا»، انتقد الأساتذة في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون «من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار» في الجمهورية الإسلامية.

واعتبر الأساتذة أن «هذه الخطة ليس أنها لا تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل تقوم بتشريع ذلك».

وغالبا ما ترد في وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والمتاجرة بها.

تضم إيران التي تتمتع بإرث حضاري يعود إلى آلاف الأعوام، 26 موقعا مدرجا على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).