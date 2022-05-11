الكشف عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف «مركز السينما العربية» ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته السادسة، التي تستهدف الأفلام العربية التي جرى إنتاجها في 2021، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 167 ناقدا من 68 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي «Festival Scope»، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل يُقام خلال مهرجان «كان السينمائي».

وتعلق ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد «من الملفت للنظر في ترشيحات هذا العام غلبة الأفلام المصرية، إضافة إلى انتشار الإنتاج المشترك بين الدول العربية، مع تواجد قوي من العراق والأردن ولبنان ودول أخرى، كل هذه الأفلام ناقشت موضوعات مثيرة للاهتمام، وفرضت نفسها على أجندة المهرجانات الدولية طوال العام الماضي».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في «مركز السينما العربية» يقولان «من المثير للاهتمام أن نرى حجم التنوع الكبير في الإنتاجات العربية لهذا العام من حيث موضوعات الأفلام والدول المشاركة، هذا إضافة إلى التواجد النسائي الملفت في الإخراج والتأليف والوثائقي. ونحب أن نوجه الشكر إلى لجنة التحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية، التي شاهدت كل الإنتاجات العربية في العام الماضي، لتختار لنا أفضل الأفضل في كل فئات الجوائز».

وشملت قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية، فئة أفضل فيلم، «الحارة» (الأردن، مصر، السعودية) إخراج باسل الغندور، «أوروبا» (العراق) إخراج حيدر رشيد، «دفاتر مايا» (لبنان) إخراج جوانا حاجي توما، «ريش» (مصر) إخراج عمر الزهيري، «سعاد» (مصر، تونس) إخراج آيتن أمين.

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وفي فئة أفضل ممثل جرى ترشيح، آدم علي عن فيلم «أوروبا» (العراق)، سفيان غراب عن فيلم «A Brighter Tomorrow» (الجزائر)، سمير قواسمي عن فيلم «بين الأمواج» (المغرب)، علي سليمان عن فيلم «أميرة» (فلسطين)، منذر رياحنة عن فيلم «الحارة» (الأردن).

فلسطين الصغرى

أما في فئة أفضل ممثلة تم ترشيح، دميانة نصار عن فيلم «ريش» (مصر)، صبا مبارك عن فيلم «أميرة» (الأردن)، عفاف بن محمود عن فيلم «أطياف» (تونس)، منال عيسى عن فيلم «البحر أمامكم» (لبنان)، ميساء عبدالهادي عن فيلم «صالون هدى» (فلسطين).

وفي فئة أفضل مخرج، جرى ترشيح آيتن أمين مخرجة «سعاد»، إيلي داغر مخرج «البحر أمامكم»، باسل غندور مخرج «الحارة»، عمر الزهيري مخرج «ريش»، هاني أبو أسعد مخرج «صالون هدى».

أما في فئة أفضل سيناريو، جرى ترشيح أحمد عامر وعمر الزهيري «ريش»، إيلي داغر «البحر أمامكم»، باسل غندور «الحارة»، جوانا حاجي توما وخليل جريج «دفاتر مايا»، محمود عزت وآيتن أمين «سعاد».

أما في فئة أفضل فيلم وثائقي، جرى ترشيح «أعنف حب» (لبنان) إخراج إليان الراهب، «ألف حريق» (فلسطين) إخراج سعيد تاجي فاروقي، «جمهورية الصمت» (سوريا) إخراج: ديانا الجيرودي، «فلسطين الصغرى» (فلسطين، لبنان) إخراج: عبد الله الخطيب، «كما أريد» (مصر) إخراج سماهر القاضي.