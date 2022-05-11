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مصر: موسيقى «الزار» الصاخبة للخلاص من الشياطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:30 صباحا
مصر: موسيقى «الزار» الصاخبة للخلاص من الشياطين
موسيقيون ومعالجون مصريون يؤدون طقوس الزار في القاهرة، 27 أبريل 2022 (أ ف ب)
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تختلط الأرواح مع الحضور في «الزار»، في صالة مسرح «مكان» المخصصة للعروض الأدائية في وسط القاهرة، تحت الأضواء الخافتة، حيث تغني أم سامح لعلاج المرضى وتخليصهم مما تفعله بهم الشياطين.

انتقل الزار إلى مصر قبل قرون عدة من إثيوبيا والسودان، وانتشر في كل ربوع شمال أفريقيا، وفق «فرانس برس».

وتختلف الأسماء والآلات الموسيقية المستخدمة، لكن الهدف واحد، وهو إخراج الجن والأرواح الشريرة من أجساد ضحاياها، وفقا للمعتقدات السائدة. تقليديا، كان هذا الطقس يستمر أياما عدة ويتطلب التضحية بحيوانات. ولكن في «مكان»، لا دماء تسيل. بل يقدم الموسيقيون نسخة محدثة من الزار تبهر المصريين الشغوفين بالتراث، والسياح الذين يكتشفون طقس طرد الأرواح الشريرة. ويتمايل الجمهور مع الإيقاع مستمتعا بصوت أم سامح ومأخوذا بنظرات عينيها المكحلتين.

نظرة اشمئزاز
ويشرح أحمد المغربي مؤسس «مزاهر»، وهي آخر فرقة موسيقية موجودة متخصصة في تقديم الزار على المسرح، أن «هذا الطقس القديم جدا مرتبط بالشفاء فهو نوع من العلاج».

في العام 2000 افتتح المغربي «مركز مكان» ليحافظ على «هذا التراث وانشاء سجل تاريخي للموسيقى الشعبية المصرية».

ويوضح الرجل ذو الشعر الرمادي إنه أراد أيضا أن يعيد للزار قيمته كفن أصيل في مواجهة انتقادات رجال الدين الذين يرفضونه والسلطات التي تريد القضاء على التقاليد الريفية والانتقال إلى الحداثة. ويلاحظ المغربي أن «المجتمع الشرقي والمصري ينظر باشمئزاز إلى كل ما هو محلي».

ولذلك، كان جمهور «مزاهر» يكاد يكون بأكمله من الأجانب عندما انطلقت قبل 22 عاما، على ما يقول مؤسس الفرقة، ويذكر بأن المصريين الذين كانوا يحضرون العرض كانوا يندهشون كون الزار الذي تقدمه الفرقة «يخلو من الدم ومن الجن».

ليس دجلا ولا شعوذة
وتقول أم سامح البالغة الثانية والسبعين، وهي المغنية الرئيسية «لسنا دجالين ولا مشعوذين».

وفي بلد تشكو نساؤه من أن القانون يميز الرجال عليهن في ما يتعلق بالحقوق الشخصية، تؤدي حفلات الزار نساء يتوارثن هذا الفن التقليدي جيلا بعد جيل.

تعلمت أم سامح منذ كانت في الحادية عشرة الطقس من أمها وجدتها. وما زالت، بعد ستين عاما، تغني الكلمات إياها على وقع الألحان نفسها، وتؤكد بفخر أن ليس لديها «كلمات ولا ألحان مدونة». وتضيف «تعلمناه (هذا الفن) منذ الصغر وكبرنا على إيقاعه».

وتصف المغنية التي تتدلى من أذنيها أقراط ذهبية ضخمة وتغطي ساعديها أساور ذهبية رنانة الزار بأنه «فن روحي يطرد الطاقة السلبية كما يتضمن بعض الاناشيد الصوفية».

ويأسف العازف على آلة الطنبورة الوترية الفولكلورية أبو سمرة «لأن لدى الناس فكرة سلبية جدا عن الزار بسبب الأفلام».

ففي ثمانينيات القرن العشرين، تناول فيلم «دقة زار» قصة موسيقيين يتلاعبون بسيدة بتخويفها من الجن.

ويقول أبوسمرة «إنه فن كبقية الفنون ويجب نسيان هذه الأفكار المتوارثة».

دماء شابة
وفي إشارة الى تغير الأزمنة، ضمت «مزاهر» إلى صفوفها أخيرا عضوا جديدا هي الأربعينية عزة، ابنة أم حسن، فصارت أصغر أفراد الفرقة الذين تتجاوز أعمارهم جميعا الستين.

ويبدو التناقض في الأداء بين الأم وابنتها لافتا. ففي حين تجلس أم حسن على كرسي للعزف على الدف في الخلف، ترقص عزة بحيوية في مقدمة المسرح.

وتقول عزة «إذا شعر شخص ما بأنه ليس على ما يرام ولم يجد الأطباء علاجا له، يمكن أن ننظم حفلة (زار) له ولكننا هنا نقدم فنا فولكلوريا خفيفا لكي يكتشفه الناس ويفهموه ويتذوقوه».

وحققت الصيغة التي اعتمدتها «مزاهر» نجاحا، حسب «فرانس برس».

فالفرقة شاركت بالفعل في أكثر من مهرجان أوروبي. وفي القاهرة تكتسب كل يوم جمهورا جديدا من المصريين.

وتقول مريم عيسوي بعد أن حضرت الحفلة «إنهم يمثلوننا ويشبهوننا». وتضيف الشابة المصرية التي ترتدي ملابس أنيقة «الزار جزء من تاريخنا وتراثنا، أمر غريب ألا نعرف ذلك».

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