أغنية مصورة لكندريك لامار تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مغني الراب الأميركي، كندريك لامار، أغنية مصورة يتغير فيها وجهه ليتخذ شكل وجوه شخصيات أخرى من الأميركيين السود، تمهيدا لطرح ألبومه الجديد.

ومن بين الشخصيات التي قدمها لامار من هو مثير للجدل على غرار أو جيه سيمبسون، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتشكل «ذي هارت بارت 5» الجزء الخامس من مجموعة أغنيات بدأ بطرحها العام 2010 كندريك لامار الذي كان أول فنان هيب هوب يفوز بجائزة «بوليتزر».

واستعان المغني المولود في مدينة كومبتون الفقيرة بضواحي لوس أنجليس بلحن أغنية «آي وانت يو» لمارفن غاي في أغنية يثير من خلالها قضايا اجتماعية دأب على تناولها كالعنصرية والفقر.

ويتخذ وجه لامار في الأغنية المصورة شكل وجوه عدة أخرى، باستخدام تقنية التحويل، فيما يُستهل الفيديو كليب بعبارة «أنا. جميعنا» المكتوبة، سعيا من لامار إلى التعبير عن تضامنه مع أصحاب هذه الوجوه في قضايا مثيرة للجدل تتعلق بهم. ويتحول لامار أولا إلى نجم كرة القدم الأميركية السابق أو جيه سيمبسون الذي اتُهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في تسعينات القرن العشرين ثم بُرئ من هذه التهمة، بعد محاكمة أثارت التوترات العرقية في الولايات المتحدة.

ثم تتوالى وجوه الشخصيات على وجه لامار، كمغني الراب كانييه ويست الذي أصبح رجل أعمال، والممثل ويل سميث الذي تأثر سلبا بتداعيات صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار، ونجم كرة السلة كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طوافة في مطلع العام 2020.

جائزة بوليتز

كذلك يظهر وجه الممثل جوسي سموليت الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع النفاذ لإدانته بتلفيق اعتداء ينطوي على عنصرية وكراهية للمثليين ادعى بأنه وقع ضحيته في يناير 2019، إضافة إلى مغني الراب نيبسي هاسل الذي قُتل بإطلاق النار عليه العام 2019.

وباتت الأغنية متوافرة على منصات البث التدفقي اعتبارا من مساء الأحد، قبل أيام من طرح ألبوم لامار الجديد بعنوان «مستر مورالي أند ذي بيغ ستيبرز» (Mr Morale & The Big Steppers)، بعد خمس سنوات من صدور «دام» (DAMN) وحصوله على جائزة بوليتز في فئة الموسيقى في سابقة لفنان في نوع الهيب هوب والموسيقى الشعبية المعاصرة عموما.

وسبق للفنان البالغ 30 عاما أن فاز بـ14 جائزة «غرامي»، أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية، أحدثها هذه السنة إذ نال جائزة أفضل أداء في موسيقى الراب عن أغنية «فاميلي تايز» مع ابن عمه بيبي كيم. وهو يُعتبر أحد أفضل مغني الراب على الإطلاق.