Atwasat

«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 11:49 صباحا
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى
الممثل البريطاني نْشوتي غاتوا (أ ف ب)
alwasat radio

 أعلنت «بي بي سي»، الأحد، أن نْشوتي غاتوا سيكون أول ممثل أسود يؤدي دور شخصية «دكتور هو»، بطل مسلسل الخيال العلمي الشهير الذي تعرضه المحطة البريطانية.

وسيصبح الإسكتلندي غاتوا ( 29 عاما) والمولود في رواندا الممثل الرابع عشر الذي يؤدي دور «سيد الزمن» (تايم لورد)، ويتولاه اعتبارا من سنة 2023، عندما يحتفل المسلسل بعيده الستين، خلفا للممثلة البريطانية جودي ويتاكر التي كانت أول امرأة تُسند إليها الشخصية، وفق «فرانس برس».

ووصف نْشوتي غاتوا في حديث لـ«بي بي سي» إسناد الدور إليه بأنه «شرف حقيقي»، إذ أنه بمثابة «مؤسسة تحمل رمزية كبيرة جدا».

سكس إدوكايشن
قال الممثل الذي اشتهر بدوره في مسلسل «سكس إدوكايشن» إنه «ممتن جدا» لتسليمه «عصا البدل»، واضاف «سأبذل قصارى جهدي».

ويتناول مسلسل «دكتور هو» مغامرات شخصيته الرئيسية، وهو كائن فضائي من فئة «اسياد الزمن» (تايم لوردز)، يسافر عبر المكان والزمان بواسطة آلة تشبه كشك الهاتف الأزرق اللون التابع للشرطة البريطانية. ويبقى هذا الكائن على قيد الحياة من خلال التجدد في شكل جديد. وعُرض المسلسل للمرة الأولى العام 1963.

وكانت جودي ويتاكر تسلمت مسؤولية هذا الدور العام 2017 من الممثل الإسكتلندي بيتر كابالدي، قبل الإعلان في يوليو 2021 عن أنها ستتخلى عن المهمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
معرض في موسكو عن «وحشية الحلف الأطلسي»
معرض في موسكو عن «وحشية الحلف الأطلسي»
جمال دعوب فنان يرسم الريح والحركة
جمال دعوب فنان يرسم الريح والحركة
أسعار قياسية متوقعة في انتظار مزادات نيويورك
أسعار قياسية متوقعة في انتظار مزادات نيويورك
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية...
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية...
المزيد
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى...
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة...
علماء يعثرون على تمثالي ملاكمين من العصر الحديدي
علماء يعثرون على تمثالي ملاكمين من العصر الحديدي...
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط