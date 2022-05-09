«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «بي بي سي»، الأحد، أن نْشوتي غاتوا سيكون أول ممثل أسود يؤدي دور شخصية «دكتور هو»، بطل مسلسل الخيال العلمي الشهير الذي تعرضه المحطة البريطانية.

وسيصبح الإسكتلندي غاتوا ( 29 عاما) والمولود في رواندا الممثل الرابع عشر الذي يؤدي دور «سيد الزمن» (تايم لورد)، ويتولاه اعتبارا من سنة 2023، عندما يحتفل المسلسل بعيده الستين، خلفا للممثلة البريطانية جودي ويتاكر التي كانت أول امرأة تُسند إليها الشخصية، وفق «فرانس برس».

ووصف نْشوتي غاتوا في حديث لـ«بي بي سي» إسناد الدور إليه بأنه «شرف حقيقي»، إذ أنه بمثابة «مؤسسة تحمل رمزية كبيرة جدا».

سكس إدوكايشن

قال الممثل الذي اشتهر بدوره في مسلسل «سكس إدوكايشن» إنه «ممتن جدا» لتسليمه «عصا البدل»، واضاف «سأبذل قصارى جهدي».

ويتناول مسلسل «دكتور هو» مغامرات شخصيته الرئيسية، وهو كائن فضائي من فئة «اسياد الزمن» (تايم لوردز)، يسافر عبر المكان والزمان بواسطة آلة تشبه كشك الهاتف الأزرق اللون التابع للشرطة البريطانية. ويبقى هذا الكائن على قيد الحياة من خلال التجدد في شكل جديد. وعُرض المسلسل للمرة الأولى العام 1963.

وكانت جودي ويتاكر تسلمت مسؤولية هذا الدور العام 2017 من الممثل الإسكتلندي بيتر كابالدي، قبل الإعلان في يوليو 2021 عن أنها ستتخلى عن المهمة.