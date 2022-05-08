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رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 03:17 مساء
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
صورة التقطت في يونيو 2019 لجورج بيريز خلال حفل توقيع لعدد من أعماله (أ ف ب)
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أعلن مقربون من الفنان جورج بيريز،، السبت، وفاة رسام الشرائط المصورة الأميركي، الذي برز في مجال قصص الأبطال الخارقين من داري «مارفل» و«دي سي» للنشر.

وتوفي بيريز، عن 67 عامًا جراء إصابته بسرطان البنكرياس، حسب «فرانس برس».

وكتبت صديقته كونستانس إيزا في صفحته على «فيسبوك»: «رحل جورج أمس بسلام في منزله وبجانبه زوجته وعائلته».

وكانت بدايات جورج بيريز لدى «مارفل» في سبعينات القرن العشرين، وركز عمله على «أفنغرز» و«فانتاستيك فور».

وتعاون لاحقًا مع «دي سي»، أبرز دور النشر المنافسة لـ«مارفل» في هذا المجال، ومن أعماله لها «تين تايتنز»، وأسهم كذلك في إعادة إطلاق «ووندر وومان» في أواخر الثمانينات.

ولاحظت «دي سي» عبر «تويتر» أن مساهمات بيريز كانت «أساسية في تعزيز مكانتها وتطوير تاريخها «الطويل والغني».

أما «مارفل» فعلقت على وفاة بيريز بمنشور جاء فيه: «عائلتنا حزينة على خسارته». وأعلن جورج بيريز اعتزاله الرسم العام 2019 لأسباب صحية.

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