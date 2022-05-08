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أسعار قياسية متوقعة في انتظار مزادات نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 11:41 صباحا
أسعار قياسية متوقعة في انتظار مزادات نيويورك
توقع سيل من الأسعار القياسية خلال مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك.. من بينها بورتريه لمارلين مونرو (الإنترنت)
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يرجح أن يصبح رسم بورتريه لمارلين مونرو، يحمل توقيع الرسام أندي وارهول، أغلى عمل فني من القرن العشرين في تاريخ المزادات.

وتقيم دار كريستيز، الإثنين، مزادًا على الرسم، الذي يتوقع أن يصل سعره إلى مئتي مليون دولار، وفق «فرانس برس».

أما دار سوذبيز، المنافسة الرئيسية لكريستيز، فليست بعيدة عن هذه الأجواء إذ تطرح اعتبارًا من 16 مايو أعمالًا من الفن المعاصر والحديث بقيمة مليار دولار، بينها دفعة ثانية من الأعمال المدرجة في مجموعة ماكلو الشهيرة.

وكانت دار سوذبيز التي انتقلت من لندن إلى نيويورك وباتت منذ 2019 مملوكة لرجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، قد حطمت الأرقام القياسية في نوفمبر الفائت من خلال تحقيقها إيرادات بلغت 676 مليون دولار في ليلة واحدة من المزادات شملت فقط دفعة أولى من القطع في مجموعة ماكلو هذه.

وطُرحت هذه المجموعة في السوق إثر طلاق الثنائي الفاحش الثراء الذي كان يشكله الوكيل العقاري هاري ماكلو والمديرة الفخرية لمتحف متروبوليتان للفنون ليندا بيرغ.

وقال هاوي الجمع خوان روديلبو بالوب وهو رئيس دار «زيت» للفنون المعاصرة «من دون أدنى شك، ثمة حماسة غير مسبوقة».

وشهد العام 2021 تحطيم أرقام قياسية كثيرة، بينها على سبيل المثال تحقيق دار «سوذبيز» إيرادات بلغت 7.3 مليار دولار في مزاداتها.

شهية مستمرة
يعتبر خبراء أن جائحة كوفيد-19 التي كبدت نيويورك خسائر فادحة سنة 2020، تسببت بلا شك بوقف المزادات الحضورية لكنها لم تحد من شهية المزايدين وقدراتهم المالية، خصوصًا أولئك المتحدرين من نيويورك والآسيويين.

كذلك تشكل القطع بتكنولوجيا «إن إف تي» (الرموز غير القابلة للاستبدال)، وهي منتجات رقمية فريدة مرفقة بشهادة أصالة بفضل تكنولوجيا «بلوكتشاين»، مصدرًا جديدًا للأرباح الطائلة لهذه الدور.

وتتباهى دار كريستيز المملوكة لشركة «أرتيميس» التابعة للفرنسي فرنسوا بينو، بأن لوحة «شوت سايج بلو ماريلين» التي رسمها أندي وارهول سنة 1964 هي «أهم لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد خلال جيل كامل».

وتعود ملكية رسم البورتريه الشهير للممثلة الأميركية والأيقونة العالمية مارلين مونرو (1926-1962) إلى مؤسسة توماس ودوريس أمان في زيوريخ والتي ستخصص إيرادات البيع لتمويل «أعمال خيرية» مرتبطة «ببرامج صحية وتربوية» موجهة للأطفال حول العالم، وفق دار كريستيز، وفق «فرانس برس».

مارلين والموناليزا
ويقارن الخبراء في كريستيز هذه الصورة التي تظهر مارلين مونرو مبتسمة، بالبسمة الغامضة للوحة موناليزا الشهيرة لمعلم عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دا فينتشي.

وفي حال بيعه بسعر «يقرب من مئتي مليون دولار» وفق توقعات كريستيز، سيحطم بورتريه «شوت سايج بلو مارلين» الأرقام القياسية للأعمال الفنية من القرن العشرين في المزادات. وسيتقدم تاليا على لوحتي «نساء الجزائر (النسخة 0)» لبابلو بيكاسو (179.4 مليون دولار في مايو 2015) ولوحة «امرأة عارية نائمة» لأميديو موديلياني (170.4 مليون دولار في نوفمبر 2015)، وقد بيع العملان أيضًا في مزادين لدار كريستيز.

وبحسب ترتيب أعدته وكالة «فرانس برس»، لا يزال السعر القياسي المطلق لكل الأعمال الفنية مجتمعة في تاريخ المزادات ومن كل الحقب، مسجلًا للوحة «سالفاتور موندي» لليوناردو دا فنتشي التي بيعت في نوفمبر 2017 في مقابل 450.3 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز.

وستطرح الدار أيضًا في المزاد هذا الأسبوع ثلاث لوحات للرسام كلود مونيه، بينها عمل من سلسلة «زنابق الماء» و«البرلمان، مغيب الشمس». وتقدّر قيمة كل من هذه الأعمال بحوالي 60 مليون دولار. كذلك، يُتوقع تسجيل سعر باهظ مشابه للوحتين لمارك روثكو، إحداهما في مزاد لدار كريستيز والأخرى لدى سوذبيز.

وقال المسؤول عن مبيعات أعمال القرنين العشرين والحادي والعشرين لدى دار كريستيز، أليكس روتر، إن «هذا الموسم هو من المحطات الفريدة» التي تُسجل «مرة كل عقد».

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