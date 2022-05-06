Atwasat

«دكتور سترينج» رهان «مارفل» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 12:10 مساء
«دكتور سترينج» رهان «مارفل» الجديد
الممثل بنديكت كامبرباتش على هامش العرض الأول لفيلم «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» في لوس أنجليس في 2 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

توسع استديوهات «مارفل» آفاقها من خلال انتقال مغامرات أبطالها الخارقين إلى عوالم موازية، وذلك بعدما حقق 27 فيلما إيرادات قياسية عالميا.

ويأتي في المقدمة «دكتور سترينج»، الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، في فيلم تنطلق عروضه في الولايات المتحدة، الجمعة، حسب «فرانس برس».

ويتناول فيلم «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» المرتقب قصة «الساحر الأعلى»، الذي يجسده كامبرباتش ويتنقل بين مجموعة عوالم جديدة ملونة مقلقة وغريبة، بمساعدة المراهقة أميركا تشافيز (تؤدي دورها سوتشيل غوميز).

- بطل «مارفل» الآسيوي يواصل صدارته لشباك التذاكر الأميركية

ويتطرق الفيلم إلى استكشاف «العوالم الموازية» أو «مالتيفيرس»، وهو مفهوم روجت له شرائط «مارفل» المصورة وينطلق من فكرة أن عددا لا متناهيا من العوالم يتعايش مع عالمنا، ولكل منها قصة خاصة عن أبطال خارقين وأعدائهم ومخططاتهم. وكان فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم» الذي حقق نجاحا كبيرا في نهاية السنة تطرق إلى الفكرة، إذ تجتمع نسخ عدة من الرجل العنكبوت لمحاربة مجموعة من الأشرار.

وقال بنديكت كامبرباتش على هامش العرض الأول للفيلم في لوس أنجليس هذا الأسبوع «نعم، فتحنا الباب على مصراعيه»، مضيفا «سأقول لكم أمرا واحدا، إنه جميل جدا».

وانطلقت سلسلة الأفلام من إنتاج «مارفل ستوديوز» العام 2008 مع فيلم «آيرون مان» الذي نجح في أتاح قصص الشرائط المصورة والشخصيات ذات الصلة بها أمام الجمهور العريض. أما في الفيلم الجديد ومن خلال الانغماس في العوالم الموازية المعقدة، ألا يخاطر دكتور سترينج بخسارة المشاهدين؟

يمثل «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» ثاني فيلم روائي من سلسلة «دكتور سترينج»، ويتضمن إشارات إلى الأعمال السابقة وكذلك إلى مسلسلات «مارفل» التي وفرتها منصة البث التدفقي «ديزني+» ومن بينها «واندافيجن» و«لوكي»، وقد لا يفهم أحداث هذه المسلسلات إلا من يعرفون أجوائها.

فوضى
واعتبر عدد من نقاد أفلام هوليوود أن الرحلات الاستكشافية في العوالم الموازية والسفر عبر الزمن الذي ركزت عليه أفلام سابقة تمثل إلى حد كبير حيلا تسويقية تهدف إلى إنتاج أعمال جديدة وإطالة السلسلة.

وقال جون ديفور من «هوليوود ريبورتر» إن عالم «مارفل» بضم أصلا عددا كافيا من «الشخصيات الغريبة والأحداث غير المتوقعة بأعداد لا حدود لها عمليا»، معتبرا أن لا حاجة لإضافة فكرة العوالم الموازية إلى هذه الشخصيات والأحداث بهدف إنعاش القصة.

ورأى أوين غليبرمان من مجلة «فرايتي» أن «محبي الشرائط المصورة يتعين عليهم كذلك أن يبذلوا جهدا لفهم» الإطناب السائد في السلسلة.

لكن نقاد هوليوود تعلموا جراء الأحداث الأخيرة ألا يستهينوا بقدرات عالم «مارفل» السينمائية.

واستطاعت «مارفل» أن تحافظ على شغف الجمهور واهتمامه بعد إصدار أكثر من عشرين فيلما مترابطا، بحسب ما يظهر النجاح الكبير الذي حققه فيلم «أفنجرز: إندغايم» (2019)، إذ حقق مجموع إيرادات بلغت نحو 2.8 مليار دولار.

وأوضح المحلل جيف بوك من شركة «إكزيبتر ريلايشنز» المتخصصة أن «(مارفل) تمثل حاليا رمزا للنجاح في هوليوود، فعندما يفتتح فيلم من إنتاجها بإيرادات تبلغ بين 150 و200 مليون دولار، تمتنع أي جهة عن توجيه الانتقادات».

ورغم بعض الآراء المتباينة، حصل فيلم «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» لغاية اليوم على تقييمات إيجابية في الغالب، ولا إشارة إلى أن أفلام «مارفل» المستقبلية ستتخلى عن الخيارات سواء أكانت سردية أم تجارية التي توفرها «العوالم الموازية».

وقالت إليزابيث أولسن التي تستعيد في الفيلم دور الساحرة واندا ماكسيموف، وهي شخصية أساسية في سلسلة «واندافيجن»، «نحن نطلق فكرة. وستُتاح فرص عدة لرواية قصص تنطلق من هذه الفكرة».

وأضافت «أتطلع لرؤية ما سيُحَقَق جراء ذلك».

وعلى الأبطال أن يكونوا جاهزين لِما ينتظرهم، إذ أكد رئيس «مارفل استديوز» وصاحب فكرة العوالم الموازية كيفن فيج الأسبوع الماضي أن الخطط المتعلقة بأفلام «العقد المقبل» هي في مراحل متقدمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»

بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»
مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة الشاشة»
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة ......
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من الظل (صور)
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
المزيد
«دكتور سترينج» رهان «مارفل» الجديد
«دكتور سترينج» رهان «مارفل» الجديد...
سعفة ذهبية فخرية لفورست ويتيكر
سعفة ذهبية فخرية لفورست ويتيكر...
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل...
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط