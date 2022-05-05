«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت فرقة «مسار إجباري» أجدد أعمالها الغنائية «نص الحاجات»، بطريقة الفيديو كليب، تمهيدًا لصدور ألبومها الجديد.

وتعد «نص الحاجات» أولى أغاني ألبوم «مسار إجباري» الرابع، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، ومقرر إطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجاري، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة، وفقًا لبيان.

وتستعد مسار إجباري للاحتفال بإطلاق أول إصدارات الألبوم الجديد بحفل غنائي في الإسكندرية، الجمعة، بمستهل جولة حفلاتها الغنائية في موسم الصيف.

وتعيد «نص الحاجات» التعاون بين الشاعر محمد البحيري و«مسار إجباري» بعد أغنية «حد تايه» التي ظهرت منذ عامين خلال جائحة «كورونا»، كما يأتي الألبوم المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة «الألبوم».

«مسار إجباري» تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عامًا حصيلتها ثلاثة ألبومات، «اقرا الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، ومن أبرز أغنياتها «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك».