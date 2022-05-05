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السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 12:30 مساء
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
أعضاء من فرقة «غراندماستر فلاش أند ذي فوريوس فايف» في نيويورك، 12 مارس 2017 (أ ف ب)
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حُكم، الأربعاء، على مغني الراب ذي كيد كريول، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الراب الشهيرة «غراندماستر فلاش أند ذي فوريوس فايف»، بالسجن 16 عامًا لقتله طعنًا رجلًا مشردًا في نيويورك العام 2017.

ودانت محكمة بولاية نيويورك في 6 أبريل ذي كيد كريول، واسمه الحقيقي ناثانيال غلوفر (62 عامًا)، بارتكاب جريمة قتل غير متعمد من الدرجة الأولى، لكنها تأخذ بوجود نية للقتل عن سابق ترصّد، وفق «فرانس برس».

واتُهم المغني بطعن المشرّد جون جولي (55 عامًا) مرتين بخنجر وسط أحد شوارع حي ميدتاون في مانهاتن، بعد شجار لفظي وقع بين الرجلين.

أحياء السود
وذي كيد كريول هو أحد مغني الراب الخمسة الذين عملوا مع منسق الأسطوانات غراندماستر فلاش في الفرقة التي تُعتبر رائدة بمجال موسيقى الراب.

وتشكلت الفرقة في حي برونكس خلال سبعينيات القرن الفائت عندما كانت موسيقى الهيب هوب لا تزال في مراحلها الأولى.

وأتت أغنية «ذي مسدج» الصادرة العام 1982 في المرتبة التاسعة والخمسين في أحدث تصنيف وضعته مجلة «رولينغ ستون» لأفضل 500 أغنية على الإطلاق في سبتمبر 2021.

ويشكل هذا العمل أول أغنية راب تعبّر عن الظروف المعيشية القاسية التي تسود أحياء السود في نيويورك بأوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الهيب هوب مجرد موسيقى تبث خلال الحفلات المسائية.

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