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وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 03:30 مساء
وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم (خاص لـ بوابة الوسط)
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تابعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم انطلاق مشروع «سينما الشعب» الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والذي تواكب مع أول أيام عيد الفطر المبارك. واستقبلت 5 محافظات هي، الجيزة (مكتبة البحر الأعظم)، الإسكندرية (قصر ثقافة الأنفوشي)، قنا (قصر ثقافة قنا)، المنوفية (سينما الشعب شبين الكوم، وسينما الشعب السادات)، الفيلم التسجيلي القصير «التجلي» من إخراج عبدالله مرسي وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية وتم عرضه قبل فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي.

وقالت إيناس إن دور العرض التي تم تخصيصها لانطلاق مشروع «سينما الشعب» شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مؤكدة أن أسعار تذاكر العروض رمزية باعتباره إحدى خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وحرصًا على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف.

وأضافت أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، ويهدف لإلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التي تنتجها وزارة الثقافة، وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيًا، إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.

مرحلة ثانية
وقال المخرج هشام عطوة إن المشروع سينطلق في مرحلته الثانية بعد أسبوعين بعدد خمسة دور عرض إضافية هي كفر الشيخ، شرم الشيخ، دسوق، سيوة والوادي الجديد، ليصل عدد سينمات الشعب إلى 10 سينمات، بعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تضم خمسة دور عرض آخرين وتبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال تامر عبدالمنعم إن الإقبال الجماهيري يعكس الرغبة في الحصول على مواد فنية جادة، مشيرًا أن سعر التذكرة في المشروع لا يتجاوز 40 جنيه وذلك حرصًا على توصيل المنتج الثقافي الهادف لأكبر عدد من المواطنين.

يشار إلى أن الفيلم الوثائقي القصير «التجلي» يتناول فكرة الترويج السياحي لمنطقة سانت كاترين التي تضم مناطق مقدسة مختلفة.

من فعاليات انطلاق مشروع «سينما الشعب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات انطلاق مشروع «سينما الشعب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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