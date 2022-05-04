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«واحد تاني» يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 02:00 مساء
«واحد تاني» يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر
الملصق الدعائي لفيلم «واحد تاني» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تصدر فيلم «واحد تاني» للنجم المصري أحمد حلمي، شباك التذاكر المصرية منذ طرحه في دور العرض المصرية والعربية ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 14 مليون جنيه في 48 ساعة، كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وسورية ولبنان والمغرب العربي، بحسب بيان من الشركة المنتجة.

فيلم «واحد تاني» يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك في بطولته روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، فضلا عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات «سينرجى فيلمز»، «ماجيك بين»، «أفلام مصر العالمية»، و«أوسكار».

أفشل زملاء جيله
تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائيًا اجتماعيًا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

يشار إلى أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب «واحد تاني» فيلما «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

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