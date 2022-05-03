«نتفليكس» تلغي مسلسلا من إنتاج ميغن ماركل

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما فقدت مشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ألغت «نتفليكس»، الإثنين، سلسلة رسوم متحركة تنتجها ميغن ماركل، الزوجة الأميركية للأمير البريطاني هاري، في إطار عقد لصنع المحتوى وقعه الزوجان مع المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي.

وأكدت «نتفليكس» في رسالة بالبريد الإلكتروني أنها أوقفت مشروع سلسلة «بيرل» الذي تم الإعلان عنه في يوليو الماضي، متحدثة عن «قرارات استراتيجية» تتعلق أيضا بمسلسلات رسوم متحركة أخرى، وفق «فرانس برس».

وأنشأ هاري وميغن اللذان غادرا المملكة المتحدة في العام 2020، شركة إنتاج في كاليفورنيا وأبرما صفقة لإنشاء محتوى لحساب «نتفليكس».

وكان مقررا أن يروي مسلسل «بيرل» قصة مراهقة تبلغ 12 عاما تشجعها نساء مشهورات في تطورها الشخصي.

وأكدت «نتفليكس» في بيانها أنها ستواصل العمل مع الزوجين وشركة الإنتاج «أرتشيويل» المملوكة لهما.

وإثر فقدانها مشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أصبحت «نتفليكس» مهددة بالركود بعد عقد من النمو الجامح.

وبمجرد الإعلان في 20 أبريل عن فقدان «نتفليكس» مئتي ألف مشترك في الربع الأول، أو أقل من 0,1% من إجمالي المشتركين، سادت حالة قلق بورصة وول ستريت، إذ خسرت أسهم المجموعة العملاقة أكثر من ثلث قيمتها في جلسة واحدة. وتتوقع المنصة انخفاضا في صافي عدد المشتركين يصل إلى مليوني مشترك في الربع الثاني.