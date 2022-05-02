عودة دخول المتاحف مجانا بإيطاليا في الأول من كل شهر

القاهرة - بوابة الوسط

عاد دخول المتاحف مجانا بإيطاليا في يوم، الأحد، الأول من كل شهر مع انتهاء حالة الطوارئ لمجابهة تفشي جائحة «كوفيد-19».

في هذا الإطار، صرح وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني في الحكومة الإيطالية بأن «أرقام إقبال زوار النسخة الأولى من مجانية المتاحف الأحد الأول من مايو كبيرة لا سيما أن عديد المتاحف سجلت أرقام ما قبل تفشي الجائحة»، وفق ما أفادت به وكالة «نوفا» للأنباء.

وأوضح فرانشيسكيني بأن ذلك «تأكيد على رغبة الإيطاليين في العودة إلى إعادة اكتشاف الجمال وعيش تراثهم الثقافي، حتى الأقل شهرة».

وكان الوزير قد أقر مجانية دخول المتاحف أيام الأحد في يوليو 2014 قبل أن يتم تعليق ذلك بسبب الطوارئ الصحية.