وفاة الكاتب المسرحي الفرنسي ميشال فينافير

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الكاتب والمخرج المسرحي الفرنسي ميشال فينافير، الأحد، في باريس عن 95 عاما، على ما أعلنت ابنته الممثلة أنوك غرينبرغ لوكالة «فرانس برس».

ميشال فينافير، واسمه الحقيقي ميشال غرينبرغ، مولود لأب كان يعمل تاجر عاديات وأم محامية. وهو عاش لما يقرب من ثلاثة عقود حياة مزدوجة كان فيها أحد كوادر مجموعة «جيليت» ومن ثم مديرا لها، بموازاة عمله ككاتب مسرحي.

وهو كتب في بادئ الأمر روايتين قبل أن ينتقل إلى المسرح سنة 1955 بعد عامين فقط على توظيفه لدى «جيليت». وقال فينافير لوكالة «فرانس برس» سنة 2015 «استبعدت منذ البداية الاعتماد على نتاجي الأدبي للعيش».

ولا تشبه مسرحيتاه الأوليان بعنوان «لي كوريان» (الكوريون) سنة 1956 و«لي ويسييه»، بشيء حياة فينافير الأب لأربعة أبناء بينهم الممثلة أنوك غرينبرغ.

وقال فينافير «وضعت لنفسي محظورا وهو التحدث عن نفسي وعملي»، لكن بعد بضع مسرحيات «كسرت هذا المحظور».

ورشح فينافير ثلاث مرات للفوز بجوائز موليير المسرحية الفرنسية، كما فاز بجائزة المسرح الكبرى من الأكاديمية الفرنسية سنة 2006.