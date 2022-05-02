عبدالفتاح جريني ينتهي من تصوير فيديو كليب «كذابة»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المطرب المغربي عبدالفتاح جريني من تصوير أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، والمقرر عرضها على القنوات والمنصات الإذاعية في عيد الفطر المبارك.

الأغنية الجديدة باللهجة المغربية تحمل عنوان «كذابة» من تأليف وتلحين Mobeazy، وتم تصوير الفيديو كليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكي والذي تولي الإشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبي، وفقا لبيان.

على صعيد آخر انتهى جريني من تسجيل ألبومه الغنائي من إنتاج شركة روتانا، والمقرر طرحه خلال صيف 2022، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ما بين مصر والمغرب، كما يستعد لطرح دويتو غنائي مع نجم مصري سيكون مفاجأة الألبوم، وكان جريني قدم سابقا أكثر من ديو غنائي مع المطربة جميلة البداوي وكذلك مع تامر حسني والشاب خالد من خلال أغنية «وأنت معايا».