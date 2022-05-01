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الموت يغيب «ملكة السهر» عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 02:52 مساء
الموت يغيب «ملكة السهر» عن 92 عاما
المغنية والممثلة وسيدة الأعمال ريجين، 9 يناير 2012 قي باريس (أ ف ب)
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أعلنت حفيدة الفنانة ريجين، الأحد، وفاة الممثلة والمغنية التي هيمنت طويلًا على عالم السهر مع مراقص لها في فرنسا والخارج.

وقالت دافنيه روتكاي: «ريجين رحلت عنا بسلام اليوم في الأول من مايو عند الساعة 11.00» في باريس.

وأشار الفكاهي بيار بالماد، الصديق المقرب من ريجين منذ سنوات طويلة، في بيان كتبه بطلب من العائلة إلى أن «ملكة الليل رحلت: إغلاق بسبب المسيرة الطويلة والعظيمة».

ولفت في النص إلى أن ريجين «أرقصت نجوم العالم أجمع لأكثر من ثلاثين عامًا في ملاهيها الليلية».

وكانت ريجين ( 92 عامًا) تملك 22 ملهى باسمها في العالم أجمع، بدءًا بملهى «شي ريجين» الشهير قرب جادة الشانزليزيه في باريس.

وأصبح اسمها «رمزًا لليالي السهر الصاخبة حتى الصباح الباكر، وهي كانت ترقص بنفسها على الحلبة حتى الإغلاق»، وفق بيار بالماد.

ريجينا زيلبرغرغ
ريجين، واسمها الحقيقي ريجينا زيلبرغرغ مولودة في 26 ديسمبر 1929 في مدينة أندرلخت البلجيكية لوالدين بولنديين يهوديين. وهي أفلتت من نقلها إلى معسكرات الاعتقال النازية في مدينة إيكس أن بروفانس جنوب فرنسا بفضل فرنسيين غير يهود.

وخاضت ريجين أيضًا غمار السينما، إذ ظهرت في نحو عشرة أفلام من توقيع مخرجين كبار من أمثال آلان جيسوا وكلود لولوش وكلود زيدي.

وفي ستينات القرن العشرين، غنّت ريجين في قاعة «كارنيغي هال» في نيويورك، وأصبحت خصوصًا مع إديت بياف من الفرنسيات القليلات اللواتي نجحن في دخول الساحة الفنية الأميركية.

وقالت ريجين سنة 2020: «سعادتي الكبرى ستكون في أن تبقى أغنياتي مسموعة بعد خمسين عامًا».

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وأضافت: «أنا فخورة للغاية لأن بعض أغنياتي أصبحت من كلاسيكيات المنوعات الغنائية (...) عملي الأول كان المراقص. لطالما كان الغناء هواية لي. اليوم أدرك أن خشبة المسرح كانت الأهم في حياتي».

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