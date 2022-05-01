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جائزة «غونكور الأميركية» تذهب إلى رواية عن «الهولوكوست»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:49 مساء
جائزة «غونكور الأميركية» تذهب إلى رواية عن «الهولوكوست»
الكاتبة الأميركية سيري هاستفدت تتحادث مع طالبة في الأدب الفرنسي والفرنكوفوني بجامعة هارفارد خلال تسليم جائزة غونكور بنسختها الأميركية في مقر تابع للسفارة الفرنسية في نيويورك في 30 أبريل 2022 (أ ف ب)
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ذهبت جائزة غونكور الأدبية العريقة، بنسختها الأميركية الأولى، إلى الكاتبة الفرنسية آن بيريست عن روايتها «لا كارت بوستال» (البطاقة البريدية)، التي تتناول الهولوكوست والجذور اليهودية، التي أثارت جدلًا في الأوساط الأدبية الباريسية.

وبات للمكافأة الأدبية الفرنسية الأبرز، حضور دولي من خلال «اختيارات جائزة غونكور» في 25 بلدًا يتنافس عليها طلاب جامعات بالأدب الفرنسي أو الفرنكوفوني، وفق «فرانس برس».

 أكاديمية غونكور
وللمرة الأولى في الولايات المتحدة، كشفت أكاديمية غونكور، السبت، «اختيارات غونكور في الولايات المتحدة» خلال مراسم أُقيمت في مانهاتن داخل مقر تابع للهيئات الثقافية في السفارة الفرنسية، برئاسة الكاتبة سيري هاستفيدت محاطة بلجنة من طلاب في جامعات يال وبرينستن وهارفرد ونيويورك وديوك.

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هؤلاء الشباب الذين يجيدون الفرنسية والإنجليزية إجادة تامة، وهم أميركيون وفرنسيون ومن جنسيات أخرى، درسوا بالفرنسية الكتب التسعة في المنافسة النهائية لجائزة غونكور 2021، التي فاز بها في نوفمبر السنغالي محمد مبوغار سار عن روايته «لا بلو سوكريت ميموار ديزوم» («ذاكرة البشر الأكثر سرّية»).

وخلال منح جائزة غونكور بنسختها الأميركية إلى آن بيريست، أشارت الروائية والشاعرة سيري هاستفيدت إلى «الأهمية الهائلة التي لعبها الأدب الفرنسي في تطوير نفسها كإنسان وكاتبة».

وقالت الأديبة المتحدرة من نيويورك ِإن «المستقبل يكمن في الأجيال الشابة الهاوية للمطالعة والفضولية والدينامية في العالم أجمع، والأدب يمثل أداة حيوية لصوغ التعددية والتسامح والديمقراطية، في وقت تواجه هذه المبادئ تهديدات جسيمة».

‘إجماع بين الطلبة
وساد «إجماع» بين طلبة الجامعات الأميركية على منح الجائزة إلى رواية «لا كارت بوستال»، وفق ما أوضحت ليا جوانيه طالبة الدكتوراه في جامعة يال وإحدى أعضاء لجنة التحكيم.

وفي خريف 2021، كان «لا كارت بوستال» و»ليزانفان دو كادياك» لفرنسوا نودلمان، وهما كتابان يتطرقان إلى قصة عائلة يهودية، في صلب جدل في الأوساط الأدبية الباريسية. وكتبت كامي لورنس العضوة في لجنة غونكور، نقدًا أدبيًا قاسيًا في جريدة «لو موند» عن رواية آن بيريست، فيما هي شريكة حياة فرنسوا نودلمان.

وبنتيجة ذلك، أعلنت أكاديمية «غونكور» استبعاد «أعمال الأزواج أو شركاء الحياة أو الأقارب لأعضاء اللجنة». كذلك استبعدت جائزة «فيمينا» الأدبية الكتابين عن المنافسة.

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