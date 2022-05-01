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عودة الحياة لإحدى لوحات ماتيس بعد 111 عامًا على إنجازها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 10:18 صباحا
عودة الحياة لإحدى لوحات ماتيس بعد 111 عامًا على إنجازها
لوحة «لاتولييه روج» في متحف الفن الحديث في نيويورك في 27 أبريل 2022 (أ ف ب)
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عادت الحياة إلى لوحة «لاتولييه روج» (l'Atelier rouge) لهنري ماتيس، بعد 111 عامًا على إنجازها، بفضل متحف الفن الحديث، في نيويورك.

إذ جمع في معرض يُفتتح قريبًا معظم اللوحات والمنحوتات الفعلية، التي أدرجها الفنان الفرنسي العام 1911 في هذه القطعة، حيث رسم أعماله الموجودة داخل نسخة متخيّلة لمشغله الخاص، حسب «فرانس برس».

وفي وسط المعرض، الذي يقام من الأول من مايو إلى 10 سبتمبر، تبرز «لاتولييه روج» التي تمثل تجسيدًا تصوّريًا لمشغل هنري ماتيس الواقع في إيسي ليه مولينو بضواحي باريس. وهي من أشهر لوحات هذه الفنان الطليعي الذي يُعدّ من أبرز رواد الألوان الزاهية، وأصبح أحد أهم الرسامين في القرن العشرين.

متحف الفن الحديث
تؤكد كبيرة أمناء الرسم والنحت في متحف الفن الحديث، آن تيمكان أن اللون الأحمر الطاغي على الأرض والجدران كان ينطوي على «جرأة كبيرة في تلك الحقبة».

وحول هذه اللوحة، عرض المتحف للمرة الأولى قسمًا كبيرًا من العناصر التي تظهر في «لاتولييه روج» ومنها ست لوحات ومنحوتتان من البرونز وواحدة من الطين وصحن من السيراميك. وكان ماتيس أنجز هذه الأعمال بين العامين 1898 (كان يبلغ 28 عامًا ومتخرجًا حديثًا من كلية الفنون الجميلة في باريس) و1911، عندما تلقى طلبية من الصناعي وهاوي الجمع الروسي سيرغي تشوكين.

وتقول آن تيمكان إن «لاتولييه روج» تمثل «في الواقع صورةً عن حياة ماتيس كفنان» في تلك المرحلة.

النسخة الفعلية
ويتيح المعرض لزواره الاطلاع مثلاً على النسخة الفعلية من لوحة من العام 1898 هي «كورس، كور دو مولان» (Corse, cour du moulin) ذات الأسلوب الانطباعي التي تظهر في «لاتولييه روج»، وعلى ولوحة «نو أ ليشارب بلانش» (Nu à l'écharpe blanche) بحجمها الواقعي، وهي تعود إلى العام 1909.

وتظهر بالحجم الحقيقي كذلك «لو جون ماران 2» (Le Jeune Marin II) من العام 1906، وهي لوحة بورتريه ملوّنة تجسد المدرسة الوحشية التي اشتهر ماتيس بها. وفي العام الذي سبق إنجاز هذا العمل، وخلال معرض الخريف في باريس، أثار ماتيس وآخرون الانتقادات تحديدًا بسبب ألوان اللوحة الفاقعة وغير الواقعية أحياناً كما في لوحة «لا فام أو شابو» (La femme au chapeau)، وفق «فرانس برس».

ويملك متحف الفن الحديث أساسًا لوحتين من بين الأعمال العشر المعروضة والمدرجة في «لاتولييه روج»، إضافة إلى اللوحة موضوع المعرض، فيما أُحضرت ثلاث لوحات من معرض الدنمارك الوطني، وتأتي اللوحات الأخرى من متاحف أو مجموعات مملوكة لجهات خاصة.

الكنز والرحلة
وتقول آن مبتسمةً «كانت بمثابة رحلة البحث عن الكنز»، وتعتبر أن هذا النوع من المعارض يقدم رؤية مختلفة عن المعارض الكبيرة.

وتضيف «بدلًا من أن نربك الجمهور بعدد هائل من الأعمال، لندعوهم إلى التعرف بشكل مفصل على ما يشاهدونه».

ومن بين اللوحات التي تظهر في «لاتولييه روج»، يفتقد المعرض إلى لوحة واحدة تظهر امرأة ضخمة عارية مرسومة على خلفية زهرية. وكان ماتيس طلب التخلص من هذا العمل بعد وفاته. ورحل الرسام العام 1954 في نيس عن 84 عامًا.

ويظهر المعرض كذلك مسار «لاتولييه روج» التي رفض حيازتها أخيرًا تشوكين. واشترى اللوحة العام 1927 نادي «ذي غارغويل كلوب»، الخاص الذي يضم أعضاءً من المجتمع اللندني الراقي، وانتقلت ملكيتها إلى متحف الفن الحديث في نيويورك العام 1949.

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