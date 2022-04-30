Atwasat

تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 11:22 صباحا
تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية
النجمة الكندية سيلين ديون خلال حفلة لها في كيبيك (كندا) في 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

بسبب مشكلة صحية، أرجأت النجمة الكندية سيلين ديون كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة، في أوروبا ضمن جولتها العالمية «كاريدج»، إلى العام 2023.

ونقل بيان نشرته في باريس إدارة صالة «باريس لاديفانس أرينا»، عن المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية قولها: «أشعر ببعض التحسن ... لكنني لا أزال أعاني تشنجات» عضلية.

وأضافت النجمة (54 عامًا) «أنا آسفة جدًا لاضطراري إلى تغيير مواعيد الجولة الأوروبية مجددًا، المرة الأولى بسبب الجائحة، والآن بسبب صحتي».

- عائلة سيلين ديون تنتقد فيلم «ألين» المستوحى من سيرتها

وتابعت «وجودي على المسرح يستلزم مني أن أكون بكامل صحتي. بصراحة، أنا أتحرق شوقًا لذلك، لكنني لست مستعدة كليًا بعد.. أبذل قصارى جهدي لاستعادة كامل صحتي لكي أصعد إلى المسرح، لأن هذا ما تستحقونه».

وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في مارس 2020. وأعلنت النجمة في يناير الفائت إلغاء الجزء الأميركي الشمالي من هذه الجولة بسبب مشكلاتها الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوليفيا وايلد تتسلم مستندات تتعلق بطفليها على المسرح
أوليفيا وايلد تتسلم مستندات تتعلق بطفليها على المسرح
«ديزني» تكشف المشاهد الأولى للجزء الثاني من «أفاتار»
«ديزني» تكشف المشاهد الأولى للجزء الثاني من «أفاتار»
قضية «جوني - أمبير»: مدير أعمال ديب السابق يدلي بشهادته
قضية «جوني - أمبير»: مدير أعمال ديب السابق يدلي بشهادته
لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر
لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر
مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي
مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة الشاشة»
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة ......
المزيد
تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية
تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية...
«بيكاسو» يستضيف ابنته في متحفه
«بيكاسو» يستضيف ابنته في متحفه...
توم كروز يعود إلى «مافريك» بعد 30 عاما من الجزء الأول
توم كروز يعود إلى «مافريك» بعد 30 عاما من الجزء الأول...
مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي
مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي...
لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر
لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط