تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط

بسبب مشكلة صحية، أرجأت النجمة الكندية سيلين ديون كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة، في أوروبا ضمن جولتها العالمية «كاريدج»، إلى العام 2023.

ونقل بيان نشرته في باريس إدارة صالة «باريس لاديفانس أرينا»، عن المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية قولها: «أشعر ببعض التحسن ... لكنني لا أزال أعاني تشنجات» عضلية.

وأضافت النجمة (54 عامًا) «أنا آسفة جدًا لاضطراري إلى تغيير مواعيد الجولة الأوروبية مجددًا، المرة الأولى بسبب الجائحة، والآن بسبب صحتي».

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وتابعت «وجودي على المسرح يستلزم مني أن أكون بكامل صحتي. بصراحة، أنا أتحرق شوقًا لذلك، لكنني لست مستعدة كليًا بعد.. أبذل قصارى جهدي لاستعادة كامل صحتي لكي أصعد إلى المسرح، لأن هذا ما تستحقونه».

وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في مارس 2020. وأعلنت النجمة في يناير الفائت إلغاء الجزء الأميركي الشمالي من هذه الجولة بسبب مشكلاتها الصحية.