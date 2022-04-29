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مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:39 مساء
مشاركة ليبية في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي
فنانون من ليبيا يشاركون في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في الفترة من 6 إلى 20 يونيو (الإنترنت)
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تشارك ليبيا في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في مصر، في الفترة من 6 حتى 20 يونيو2022.

وأعلنت لجنة الفرز والاختيار الانتهاء من اختيار المشاركين بالدورة السابعة، والتي تقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة خضير البورسعيدي، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتحمل هذه الدورة شعار «رواد مجددون في مئة عام ( 1922 ـ 2022 )».

ويعد ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي واحدا من الفعاليات الفنية المهمة التي يحتضنها قطاع الصندوق، لترسيخ الهوية البصرية العربية من خلال الاهتمام وإحياء فنون الخط العربي المختلفة، خاصة بعد إدراج الخط العربي أخيرا على قائمة الـ«يونسكو» ضمن التراث غير المادي، فهو يشكل رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين العربي والإسلامي، حسب «اليوم السابع».

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ومن ضمن شروط المسابقة «ألا يكون قد مضى على إنتاج العمل الفني أكثر من عامين، وأن يكون مؤرخا، لا يزيد عدد المساهمات لكل مشارك على ثلاثة أعمال فنية، وألا تزيد مساحة الأعمال المشاركة عن ( 100 × 70 سم ) ولا تقل مساحة اللوحة عن (30 × 40 سم )، وألا يكون العمل قد فاز في مسابقة أخرى.

وتكونت اللجنة من: الفنان محمد يوسف عبد اللطيف المغربي «رئيسا»، وعضوية الفنانين د. أحمد سيد حسين درويش، حسانين مختار عبدالسميع، وثناء عبد النبي، وأمل حافظ، وبحضور الأستاذ والكاتب محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى.

وتقدم إلى الملتقى هذا العام 107 فنانين مصريين وأجنبيين، وتم قبول 63 فنانا مصريا و27 فنانا أجنبيا من دول: ليبيا وصربيا والصين وتونس وباكستان والعراق واليابان وتايلاند والجزائر وإندونيسيا واليمن وأفغانستان والهند وأوزباكستان نيجيريا.

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