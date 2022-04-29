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لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:19 مساء
لإدانته بالتحرش الجنسي.. السجن للفنان البلجيكي يان فابر
الفنان البلجيكي يان فابر في العاصمة اليونانية أثينا في 29 مارس 2016 (أ ف ب)
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حكم على الفنان التشكيلي ومصمم الرقص الشهير، يان فابر، بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، لإدانته بأعمال عنف وتحرش جنسي بأعضاء فرقته للرقص.

وكانت النيابة العامة طلبت في نهاية مارس إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بالفنان، لكن محكمة الجنايات في أنتويرب (شمال بلجيكا) اعتبرت أن بعض الدعاوى، التي رفعتها 12 امرأة سقطت بمرور الزمن، وردت بالتالي ستا منها.

ولم يكن يان فابر، الذي غاب عن جلسة المحاكمة، حاضرا كذلك عند إعلان الحكم، وفق «فرانس برس».

ونقلت جريدة «دي ستاندارد» اليومية الصادرة باللهجة الفلمنكية عن المحامية صوفي رايس، وهي واحدة من المحامين الذين يمثلون المدعيات، قولها «إننا راضون عن هذا الحكم».

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وظهرت القضية في سبتمبر 2018 بعدما نشرت وسيلة إعلامية متخصصة رسالة مفتوحة وقعها عشرون متعاونا سابقا مع فرقة فابر غالبيتهم من الراقصات، استنكروا فيها ضغوطا نفسية وإهانات وابتزازات جنسية تعرضوا لها في فترة عملهم مع الفنان.

وأشار الحكم الصادر الجمعة إلى اعتداء يان جنسيا على إحدى المدعيات، إضافة إلى أعمال عنف وتوجيه إهانات إلى خمس نساء أخريات.

ويخضع الحكم لوقف تنفيذ على مدى خمس سنوات يُجرد خلالها يان فابر من حقوقه المدنية، وفق ما جاء في نسخة من الحكم أُرسلت إلى الصحافة.

وفي أول يوم من المحاكمة الذي صادف في 25 مارس، تحدث عدد من المدعيات عن جلسات تصوير تنطوي على إيحاءات جنسية كان ينظمها فابر، زاعما أن الصور ستُنشر في مجلة فنية مرموقة.

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