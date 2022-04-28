Atwasat

أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 12:42 مساء
أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب
رومانا ياريمين في الطبقة السفلية من مكتبتها بمدينة لفيف الأوكرانية، 20 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في الطبقة السفلية من مكتبتها بلفيف في غرب أوكرانيا، تعرض رومانا ياريمين مئات الكتب المكدسة التي تلامس السقف تقريبا، استُقدِمت من المناطق التي دمرتها المعارك مع الجيش الروسي.

وأُخرجَت الكتب المرتبة في حزم بيضاء من مدينة خاركيف الكبرى الواقعة في شمال شرق أوكرانيا والتي تتعرض يوميا لقصف الجيش الروسي وسط حصار جزئي مفروض عليها، وفق «فرانس برس».

وليست هذه الكتب المخزنة في قاعة مطالعة مخصصة للأولاد سوى جزء يسير مما استطاع الناشر إنقاذه من القصف.

وتشرح رومانا ياريمين (27 عاما) أن عمال مستودع مكتبتها «حاولوا إخراج جزء من الكتب على الأقل ووضعوها في شاحنة وتولت إيصالها وتسليمها شركة بريد». واختاروا أن يبدأ بإنقاذ أحدث الإصدارات وأكثرها شعبية، ومعظمها كتب للأطفال.

ولجأ آلاف الأشخاص إلى لفيف منذ بدء المعارك، ومعظمهم من النساء والأطفال، أو انطلقوا منها إلى أوروبا.

وتقول رومانا «لا أعرف كيف تمكن زملائي من البقاء في خاركيف. أولئك الذين فروا وبقوا معي قالوا لي إنهم شعروا بأن المدينة ستستوي بالأرض».

كتّاب على الجبهة
وتروي الشابة ان المكتبة ما لبثت أن أعادت فتح أبوابها سريعا بعد بدء الغزو، ووفرت ملجأ في طبقتها السفلى عندما كانت صفارات الإنذار المضادة للقصف تصدح، ونظمت نشاطات قراءة للأطفال للنازحين.

فخلال موجة النزوح الأولى، سارع الأهل الذين هجروا منازلهم تاركين وراءهم كل شيء تقريبا إلى إيجاد حكايات يروونها لأطفالهم بهدف تسليتهم.

واشترى بعضهم «بولينكا»، وهي قصة فتاة وجدها، نُشرت قبل الغزو مباشرة وكتبها مؤلف بات حاليا على الجبهة. وقالت رومانا ياريمين في هذا الصدد إن الكاتب «أراد أن يترك شيئا لأحفاده».

وعلى الرفوف المخصصة للبالغين، تعرض المكتبة مجموعة من المنشورات عن النساء الأوكرانيات المنسيات تاريخيا. واللافت أيضا أن كاتب هذه المجموعة يشارك حاليا في القتال ضد القوات الروسية. وتقول رومانا «الكثير من كتابنا انضموا إلى الجيش».

الحاجة الى القراءة
مع انطلاق صفارات الإنذار في لفيف للإشارة إلى انتهاء تنبيه الصباح، يعود معدّو القهوة إلى مقاهيهم لتسخين آلات الإسبريسو حتى يحين موعد ساعات الذعر التالية. وعندما تبدأ الشمس بالأفول في السماء الزرقاء، تكون المكتبات المنتشرة في المدينة لا تزال مفتوحة.

وعلى جانبي ممر للمشاة، تتولى أكشاك صغيرة بيع ترجمات لكلاسيكيات أجنبية عدة مثل «1984» لجورج أورويل أو حتى قصص المانغا المصورة اليابانية.

وفي محيط متحف «أرسنال»، تستريح حمامة على رأس تمثال كبير لإيفان فيودوروف، وهو ناشر من القرن السادس عشر من موسكو دفن في لفيف. وعند قدمي التمثال، وحين تغيب عن الأجواء صفارات الإنذار وزخات المطر، يعرض عدد قليل من الباعة كتبا مستعملة.

وترتدي إيرينا (48 عاما)، معطفا أزرق فاتحا وقبعة صوفية، وتجلس إلى جانب صفوف من كتب الأدب والتاريخ للبيع أو التأجير. ويحظى هذا الخيار الأخير بشعبية خصوصا لدى الزبائن الأكبر سنا. وتوضح إيرينا التي لم ترغب في الكشف عن اسم عائلتها، أنها توقفت عن العمل لأكثر من شهر بعد اندلاع الحرب.

وعندما قررت العودة إلى الساحة في أوائل أبريل، جاءها عدد من الأهل الآتين من شرق البلاد لشراء الكتب لأطفالهم. وتختم قائلة «أعطيتهم الكثير، لأن الأطفال يريدون القراءة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)

شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية ...
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي

وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات على الاقتصاد العالمي

أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات ...
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟

شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب
أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب...
الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان السينمائي»
الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان ......
نساء يتهمن البريطاني تيم ويستوود باعتداءات جنسية
نساء يتهمن البريطاني تيم ويستوود باعتداءات جنسية...
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية...
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط