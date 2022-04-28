Atwasat

الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 11:35 صباحا
الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان السينمائي»
أعضاء لجنة تحكيم النقاد الدولي في مهرجان كان (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) لجنة تحكيم النقاد في مهرجان «كان السينمائي الدولي» بدورته الخامسة والسبعين، والمقامة في الفترة بين 17 و28 مايو المقبل. ويرأس اللجنة الناقد المصري أحمد شوقي، وتضم تسعة أعضاء من قارات العالم المختلفة.

يشارك في اللجنة كل من النقاد ماريولا ويكتور من بولندا، وإيمانويل ليفي من الولايات المتحدة، وسيموني سورانا من إيطاليا، وجيهان بوقرين من المغرب، وبيدان ريبيرو من بنغلاديش، ويوسوفا هاليدو هارونا من النيجر، إضافة إلى الناقدتين الفرنسيتين ناتالي شيفليه وماجالي فان ريث، وفقا لبيان.

اللجنة هي أقدم وأكبر لجنة ينظمها الاتحاد الدولي للنقاد، المنظمة الدولية التي تجمع النقاد السينمائيين من كل أرجاء العالم، والتي يعود تأسيسها للعام 1925. ويعتمد نظام عملها خلال مهرجان «كان» على تقسيم الأعضاء التسعة إلى ثلاثة لجان فرعية تمنح كل منها جائزة: في المسابقة الدولية ومسابقة نظرة ما والبرامج الموازية (نصف شهر المخرجين وأسبوع النقاد)، على أن يكون رئيس اللجنة مشرفا على أعمال اللجان الفرعية الثلاث، بخلاف مشاركته في اختيار الفيلم الفائز بجائزة المسابقة الدولية.

هذا وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرأس فيها ناقد مصري تلك اللجنة العريقة في أكبر مهرجانات العالم السينمائية، لكنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها نقاد مصريون في لجنة تحكيم «كان»، فمنذ تأسيس جمعية نقاد السينما المصريين وانضمامها للاتحاد الدولي (فيبريسي)، شارك العديد من النقاد في عضوية اللجنة، على رأسهم سمير فريد، يوسف شريف رزق الله، فوزي سليمان، أمير العمري، وخلال السنوات الأخيرة شارك أحمد عاطف، صفاء الليثي، ورامي عبدالرازق.

قودي سيارتي
وتعد جائزة «فيبريسي» في «كان» أقدم جائزة في تاريخ المهرجان، حيث انطلقت مع دورة المهرجان الأولى العام 1946، واستمرت كتقليد سنوي يسلط من خلاله الاتحاد الدولي للنقاد الضوء على أهم التجارب السينمائية العالمية، منذ الدورة الأولى التي تقاسم الجائزة فيها المخرج الأميركي دافيد لين عن فيلم «لقاء عابر» والمخرج الفرنسي جورج روكييه عن فيلم «فاربيك».

عبر تاريخ المهرجان فاز العديد من أساطير صناعة السينما بجائزة «فيبريسي»، مثل السوفيتي أندري تارفكوسكي، والألماني راينر فاسبندر، والأميركي فرانسيس فورد كوبولا، والبولندي كريستوف كيشلوفسكي، والصربي إمير كوستوريتسا. أما آخر الفائزين فكان الياباني ريوسوكي هاماجوتشي عن فيلمه «قودي سيارتي»، الذي فاز لاحقا بجائزة «أوسكار» أحسن فيلم أجنبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)

شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية ...
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي

وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات على الاقتصاد العالمي

أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات ...
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟

شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب
أوكرانية تنقذ كتب الأطفال من الحرب...
الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان السينمائي»
الناقد المصري أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم «فيبريسي» في «كان ......
نساء يتهمن البريطاني تيم ويستوود باعتداءات جنسية
نساء يتهمن البريطاني تيم ويستوود باعتداءات جنسية...
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية...
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو
«غراندي ريو» تفوز بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط