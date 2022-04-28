نساء يتهمن البريطاني تيم ويستوود باعتداءات جنسية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم عدد من النساء منسق الأسطوانات ونجم موسيقى الهيب هوب البريطاني السابق، تيم ويستوود، بارتكاب اعتداءات جنسية، في أحاديث أدلين بها لمحطة «بي بي سي» وجريدة «ذي غارديان»، الثلاثاء.

واتهمت ثلاث من هؤلاء النساء ويستوود البالغ 64 عاما، وهو مقدم برامج سابق في إذاعة «بي بي سي»، بالإقدام على سلوك جنسي استغلالي وغير لائق، بينما قالت أربع أخريات إنه اعتدى عليهن في مناسبات عامة، بحسب جريدة «ذي غارديان»، وفق «فرانس برس».

وتعود الوقائع المزعومة إلى ما بين العامين 1992 و2017، عندما كانت هؤلاء النساء في سني المراهقة والشباب.

وقال ناطق باسم تيم ويستوود إن منسق الاسطوانات «ينفي بشدة الاتهامات بسلوك غير لائق». وذكر بأن «أي شكوى لم تقدم ضده، سواء رسميا أو بطريقة غير رسمية، خلال مسيرته الفنية التي امتدت أربعين عاما».

وبدأت مسيرة تيم ويستوود، وهو نجل رئيس أساقفة، في إذاعة محلية، قبل أن ينتقل إلى لندن، حيث عمل في إذاعة «بي بي سي 1» وأصبح صوت ثقافة الراب فيها خلال تسعينات القرن العشرين.

وأصدرت المجموعة السمعية والبصرية بيانا علقت فيه على هذه الاتهامات، فنددت بـ«أي شكل من أشكال السلوك غير اللائق» وقالت إنها «صُدمت لسماع هذه الاتهامات».

وتروي النساء السبع ما تعرضن له في فيلم وثائقي يُعرض على «بي بي سي».