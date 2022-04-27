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عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 02:38 مساء
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
المخرج بريت مورغن في ملتقى «سينما كون» المنعقد في لاس فيغاس، 26 أبريل 2022 (أ ف ب)
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عُرض، الثلاثاء، فيلم وثائقي تجريبي عن المغني الإنجليزي الراحل ديفيد بووي في ملتقى «سينما كون» المنعقد في لاس فيغاس، قبل عرضه الشهر المقبل في مهرجان «كان السينمائي». وتضمن العمل مشاهد لم تُعرض سابقا فيما تميز بأن النجم نفسه هو الراوي بفضل استخدام الأرشيف.

ويشكل «مونايدج دايدريم» المقرر بدء عرضه في سبتمبر المقبل، أول فيلم يحصل على موافقة رسمية من الجهة المالكة لحقوق أعمال ديفيد بووي، إذ منحت المخرج بريت مورغن فرصة للاطلاع على لقطات أرشيفية كثيرة تمتد آلاف الساعات، وفق «فرانس برس».

وقال مورغن «أنجزنا (مونايدج دايدريم) كتجربة سينمائية فريدة يعيشها المتفرجون في صالات السينما، بهدف توفير معلومات للجمهور غير موجودة في الكتب أو المقالات».

وأشار منتج العمل بيل غربر إلى أن الفيلم لا يمثل سيرة ذاتية أو وثائقيا تقليديا، بل يجمع بين أغانٍ لبووي ومقتطفات من حفلاته الموسيقية، إضافة إلى صور التقطها معجبوه وسلسلة من الصور التجريدية والسريالية توفر «عرضا صوتيا ومرئيا».

هالو سبايس بوي
واستغرق عمل مورغن البحثي في الأرشيف الخاص بديفيد بووي عامين.

وحظي الحاضرون في ملتقى «سينما كون» الذي افتُتح، الإثنين، في لاس فيغاس بفرصة مشاهدة مقتطفات طويلة من الفيلم الذي يظهر بووي فيه وهو يؤدي أغنيات من بينها «هالو سبايس بوي» و«هيروز».

ويقول بووي في أحد مشاهد العمل «أعتقد أننا تحملنا مسؤولية إنشاء القرن الحادي والعشرين العام 1971»، مضيفا «كنا نريد نسف كل ما هو ماضٍ لإعادة طرح مسائل كالقيم الراسخة والمحرمات».

وستتولى «نيون» توزيع الفيلم في الولايات المتحدة، واستفادت شركة الإنتاج من «سينما كون» لعرض مشاهد من فيلم «كرايمز أوف ذي فيوتشر» لأحد أبرز مخرجي أفلام الرعب الكندي ديفيد كروننبرغ، والذي يتحدث عن جسم الإنسان والتحولات التي تطرأ عليه.

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