Atwasat

اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:45 مساء
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
alwasat radio

اختتمت بمدينة سبها، الثلاثاء، فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة، والتي تنظمها وتشرف عليها جمعية شباب الجديد التطوعي بالمدينة تحت شعار «إحياء القلوب».

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للتظاهرة، سالم الأسمر، لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف منها نشر التوعية الدينية والثقافية وإحياء الموروث الثقافي للمدينة، إلى جانب لم شمل الناس في ليالي شهر رمضان المبارك، وإتاحة فرصة لهم للتلاقي والحديث مع بعضهم من حديث للذكريات.

وأضاف الأسمر: «شملت هذه التظاهرة عديد الأنشطة منها المحاضرات والندوات الدينية والثقافية مثل الشعر ومسابقات ثقافية، إلى جانب حلقات الذكر وفرق المالوف والموشحات، إضافة إلى جلسات خاصة بالنساء وبرامج ترفيهية للأطفال وكذلك برامج رياضية مختلفة منها مسابقة للعلبة الشطرنج».

يشار إلى أن الحفل الختامي شهد توزيع شهادات شكر للمشاركين ومن كان لهم الفضل في إنجاح برنامج التظاهرة.

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن

كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن
بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا ...
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟

ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس

القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
عن الوجع والسهريات

عن الوجع والسهريات
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون» بلاس فيغاس
«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون» بلاس فيغاس
بيت إسكندر يختتم أمسياته الرمضانية بحوارية عن المسرح الليبي
بيت إسكندر يختتم أمسياته الرمضانية بحوارية عن المسرح الليبي
مغنون روس يحيون حفلات بأوروبا لمساعدة لاجئي أوكرانيا
مغنون روس يحيون حفلات بأوروبا لمساعدة لاجئي أوكرانيا
إد شيران يتوج الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش
إد شيران يتوج الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث ...
محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي
محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»...
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها
اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها...
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان
الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان...
محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي
محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي...
إد شيران يتوج الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش
إد شيران يتوج الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط