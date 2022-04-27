اختتام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

اختتمت بمدينة سبها، الثلاثاء، فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة، والتي تنظمها وتشرف عليها جمعية شباب الجديد التطوعي بالمدينة تحت شعار «إحياء القلوب».

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للتظاهرة، سالم الأسمر، لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف منها نشر التوعية الدينية والثقافية وإحياء الموروث الثقافي للمدينة، إلى جانب لم شمل الناس في ليالي شهر رمضان المبارك، وإتاحة فرصة لهم للتلاقي والحديث مع بعضهم من حديث للذكريات.

وأضاف الأسمر: «شملت هذه التظاهرة عديد الأنشطة منها المحاضرات والندوات الدينية والثقافية مثل الشعر ومسابقات ثقافية، إلى جانب حلقات الذكر وفرق المالوف والموشحات، إضافة إلى جلسات خاصة بالنساء وبرامج ترفيهية للأطفال وكذلك برامج رياضية مختلفة منها مسابقة للعلبة الشطرنج».

يشار إلى أن الحفل الختامي شهد توزيع شهادات شكر للمشاركين ومن كان لهم الفضل في إنجاح برنامج التظاهرة.

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)

سبها تشهد ختام فعاليات التظاهرة الرمضانية العاشرة تحت شعار «إحياء القلوب» (بوابة الوسط)