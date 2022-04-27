الإفراج عن محاسب شركة «صادق الصباح» بعد خطفه في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن صادق روللي المحاسب في شركة «الصباح» منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي بيان للشركة اللبنانية أشارت إلى أن المحاسب المصري بصحة جيدة.

وأضافت أن «الصباح» بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

وأشارت إلى أن كل الحب والتقدير لعائلة صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان، ولكل الإعلام العربي على مساندته شركة «الصباح».

كما حيت الشركة في البيان وبشكل خاص السفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج.

وأخيرا جاء في البيان «نأمل في هذه الأيام المباركة والمجيدة أن يجمعنا رب العالمين على الخير والنجاح والأمن والأمان».