«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون» بلاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتح، الثلاثاء، «سينما كون»، وهو ملتقى يُنظم سنويًا في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما، بفيلم جديد من سلسلة «سبايدر مان» وبأداء تمثيلي لمغني الراب باد باني.

وينتقل سنويًا مشاهير هوليوود إلى لاس فيغاس للمشاركة في ملتقى «سينما كون» الذي تقام خلاله لأصحاب دور السينما العروض الأولى للأفلام المقبلة من أعمال ذات إنتاج ضخم إلى تلك المستقلة، وفق «فرانس برس».

وبعد إرجاء الحدث العام الماضي جراء جائحة «كوفيد-19»، إذ بثت شركات الإنتاج أفلامها مباشرة عبر المنصات من دون المرور بدور السينما، يبدو أن التفاؤل عاد للحدث هذا العام.

وقال رئيس شركة «سوني بيكتشرز» توم روثمان ممازحًا «ماذا تفعلون هنا؟ إن الجميع قال إنكم متم وانتهيتم».

وشهد قطاع السينما في الآونة الأخيرة انتعاشًا جراء النجاح الذي حققه فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم»، وهو ثالث أنجح الأفلام في شباك التذاكر بالولايات المتحدة على الإطلاق. واستفاد فيل لورد وكريس ميلر، وهما مخرجا فيلم «سبايدر مان - إنتو ذي سبايدر فيرس» الذي حائز أوسكار العام 2018، لعرض أول 15 دقيقة من فيلم «بيوند ذي سبايدر-فيرس» المقرر بدء عرضه في دور السينما هذا الصيف.

وعرضت «سوني» خلال حفلة الافتتاح كذلك مقتطفات من فيلم «بولت تراين» التشويقي للمخرج ديفيد ليتش، والمتوقع بدء عرضه في يوليو. وتُظهر مشاهد الفيلم الأولية الممثل براد بيت في دور قاتل مأجور يتجول في شوارع طوكيو ويقاتل في أحد القطارات باد باني الذي يؤدي دورًا تمثيليًا في العمل. وقال مغني الراب المتحدر من بويرتو ريكو ممازحًا «لم تكن معركتي الأولى».

نافذة حصرية

وبعد إرجاء الحدث جراء الجائحة، يعود نجوم هوليوود إلى ملتقى «سينما كون»، ومن بين الضيوف الحاضرين روبرت دي نيرو ورايتشل ماكادامز وديفيد كروننبرغ.

وقدّمت هوليوود أخيرًا بادرة تجاه أصحاب دور السينما من خلال إعادة اعتماد مبدأ تقديم «نافذة» حصرية تتيح مشاهدة الأفلام فقط على الشاشة الكبيرة قبل طرحها عبر منصات البث التدفقي. وخُفّضت مدة اعتماد هذا الإجراء إلى 45 يومًا أو أقل بعدما كان يُعتمد لنحو 90 يوما قبل الجائحة.

وأعرب مخرج فيلم «دون» دوني فيلنوف متحدثا من بودابست عن «قلقه من تقليص فترة اعتماد هذه النافذة تدريجيا»، داعيًا إلى تمديدها ليبقى الذهاب إلى السينما تجربة «فريدة» و«ثمينة».

وينتهي ملتقى «سينما كون»، الخميس، مع عرض لفيلم «توب غان مافريك» لشركة «باراماونت بيكتشرز»، وهو تكملة لفيلم «توب غان» (1986) ينتظرها الجمهور بحماس.