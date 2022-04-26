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شرط سعودي يعطل عرض فيلم لديزني في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:39 صباحا
شرط سعودي يعطل عرض فيلم لديزني في المملكة
سعوديون متجمعون خلال افتتاح قاعة سينمائية للعامة في الرياض في 30 أبريل 2018 (أ ف ب)
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اشترطت السلطات السعودية أن تزيل ديزني «إشارة إلى مجتمع المثليين» من أحدث أفلام «مارفل»، لكي تسمح بعرضه في دور السينما، في المملكة، حسب ما أعلن أحد المسؤولين.

والفيلم هو «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» والمتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات في مطلع مايو، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

 الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
وقال المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، نواف السبهان، إن المشهد المطلوب حذفه «بالكاد يبلغ طوله 12 ثانية».

وأوضح أنه في هذا المشهد تتحدّث «أميركا تشافيز»، البطلة الخارقة المثلية الجنس، عن «والدتيها».

وأضاف «إنها إشارة إلى مجتمع المثليين. هي تتحدّث عن والدتيها لأن لديها والدتين، وفي الشرق الأوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا الأمر يمرّ».

ولفت السبهان إلى أن ديزني، الشركة الأميركية العملاقة في مجال الترفيه، ردّت حتى الآن على الطلب السعودي بالقول إنها «لا ترغب» بحذف المشهد المُشار إليه.

وأكد المسؤول السعودي أن «ما من سبب لمنع الفيلم. إنه مجرّد تعديل... حتى الآن هم يرفضون، لكنّنا لم نغلق الباب. سنواصل المحاولة».

المثلية الجنسية
وتعد المثلية الجنسية جريمة تصل عقوبتها في القانون السعودية إلى الإعدام.

وعلى الرغم من أنّ المملكة المحافظة للغاية أطلقت في السنوات الأخيرة إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق؛ فإنها ما زالت تطبّق أحكام الشريعة الإسلامية.

وبدفع من وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، انفتحت المملكة الخليجية على عالم الترفيه واستضافت فعاليات عالمية كبرى، لكنّ القيود السياسية والاجتماعية فيها لا تزال قوية للغاية.

وفي 2017، رفعت السلطات السعودية الحظر الذي فرضته على مدى عقود طويلة، على دور السينما.

وهذا ليس أول فيلم لمارفل تطلب سلطات الرقابة في المملكة حذف مشاهد منه.

وبحسب جريدة «هوليوود ريبورتر» الأميركية المتخصّصة فإن فيلم «إتيرنلز» الذي يروي قصة زوجين مثليين كان بدوره محور طلبات تعديل تقدّمت بها إلى ديزني دول خليجية عدّة بينها السعودية.

لكنّ ديزني رفضت هذه الطلبات ولم يُعرض الفيلم في النهاية في المملكة.

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