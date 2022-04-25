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منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 03:31 مساء
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»
منة شلبي في مشهد من مسلسل «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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نجحت النجمة المصرية منة شلبي في حصد إعجاب مشاهدي مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح» مع احتلاله المركز الثاني في قائمة أهم 10 أعمال على منصة «شاهد»، وهو ما ظهر في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الفنانة نشوى مصطفى أن منة شلبي ممثلة عالمية لا تقل عن نجمات عالميات، مضيفة أنها أدت الدور بصدق وإحساس عظيم، مضيفة «بطلوع الروح مسلسل يقترب من الكمال، حاجة مشرفة حقيقي».

وأشاد الممثل يوسف عثمان بأداء منة في أحد مشاهد المسلسل بقوله «مشهد محمد حاتم ومنة شلبي في الصحراء قوى جدا، حقيقي، أحلى مشهد شوفته من فترة»، فيما غرد الإعلامي اللبناني سعيد الحريري عبر «تويتر» بقوله «منة_شلبي ممثلة تنضج خبرة وتألقا بدون أي مساحيق تجميل في مسلسل بطلوع الروح.. ممثلة تمتلك أدواتها فتتماهى مع الشخصية التي تؤديها من دون مبالغات ودون أي نقصان. تعطي دورها حقه فتمتعنا بأداء فريد، ويُحسب لها أنها استطاعت أن تلمع على الرغم من تأخر إطلالتها هذا العام».

الرقة
وأضافت الناقدة فايزة هنداوي أن منة شلبي تمثل ببساطة مدهشة، فيما تناول المشاهدون من دول عربية مختلفة مشاهدها المؤثرة مثل مشهد مواجهتها لزوجها في الصحراء قبل أن يجبرها على الذهاب معه إلى الرقة، ومشهد رؤيتها لإقامة الحد على امرأة وجلدها وعندما عرفت بخبر موت زوجها أكرم.

«بطلوع الروح» مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سورية، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، ويمثل العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

تعليق الجمهور على دور منة شلبي في «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
تعليق الجمهور على دور منة شلبي في «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
تعليق الجمهور على دور منة شلبي في «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
تعليق الجمهور على دور منة شلبي في «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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