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التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 03:00 مساء
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»
المطربة والممثلة التونسية ليلى شندول (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهت الإعلامية والممثلة التونسية ليلى شندول من تسجيل أولى أغنياتها وتحمل عنوان «كتبنا غياب» وهي من إنتاج شركة «لايف ستايلز ستوديوز».

الأغنية كانت تحمل اسم «بدنا العيد»، قبل تغييره ليصبح «كتبنا غياب» ومن كلمات مؤمن راجح، وألحان بيصي وتوزيع ماريو، وهندسة صوتية إسلام غلاب.

وتُعد ليلى شندول من الوجوه الإعلامية البارزة في تونس، وتعمل في مجال الإعلام منذ سنوات، في قنوات مثل «دريم» و«القاهرة والناس».

وكانت قد شاركت في مسلسل «وادي الجن» وانتهت أخيرًا من تصوير دورها في فيلم «الجواهرجي» مع النجم المصري محمد هنيدي والنجمة منى زكي، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

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