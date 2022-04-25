التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في شأن وخزات غامضة تعرض لها تسعة أشخاص حضروا مهرجان «برينتان دو بورج» (Printemps de Bourges)، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في فرنسا، بحسب ما أفيد، السبت.

وأشارت السلطات إلى أن مصدر هذه الوخزات لا يزال مجهولا. وقالت أنييس بونجان، مديرة مكتب مُحافظ إقليم شير حيث يقام المهرجان «نحن لا نعرف ما إذا كانت ناجمة عن حقَن أم هي مجرد رؤوس دبابيس مثلا»، وأضافت «الناس شعروا بالوخزات فحسب».

وأوضح مدير المهرجان بوريس فيديل «لا اعتداءات جنسية» وأن بلاغات التعرض للوخزات جاءت من «رجال ونساء من أعمار مختلفة».

وأجريت فحوص دم للأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا حُقنوا بأي مواد.

وقال فيديل «تلقينا إلى السبت 23 أبريل بلاغات عن تسع حالات».

ودفعت هذه البلاغات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المهرجان الذي اختتم، الأحد.

وقدمت في الآونة الأخيرة بلاغات عن حالات مماثلة في نوادٍ ليلية بمدن فرنسية عدة.

وتلقت الشرطة في مدينة نانت (غرب فرنسا) 43 بلاغا منذ منتصف فبراير الماضي، بحسب النيابة العامة. وقال المدعي العام رونو غودول، الجمعة، إن «الفحوص لم تبين وجود عقار غاما هيدروبوتيرات GHB (الذي تُطلق عليه تسمية «مخدر المغتصب») أو أي مواد ضارة أخرى»، مشيرا إلى عدم توقيف أي مشتبه به بعد.