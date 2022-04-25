Atwasat

التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 12:15 مساء
التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا
من إحدى حفلات مهرجان «برينتان دو بورج» في مدينة بورج بوسط فرنسا، 22 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في شأن وخزات غامضة تعرض لها تسعة أشخاص حضروا مهرجان «برينتان دو بورج» (Printemps de Bourges)، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في فرنسا، بحسب ما أفيد، السبت.

وأشارت السلطات إلى أن مصدر هذه الوخزات لا يزال مجهولا. وقالت أنييس بونجان، مديرة مكتب مُحافظ إقليم شير حيث يقام المهرجان «نحن لا نعرف ما إذا كانت ناجمة عن حقَن أم هي مجرد رؤوس دبابيس مثلا»، وأضافت «الناس شعروا بالوخزات فحسب».

وأوضح مدير المهرجان بوريس فيديل «لا اعتداءات جنسية» وأن بلاغات التعرض للوخزات جاءت من «رجال ونساء من أعمار مختلفة».

وأجريت فحوص دم للأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا حُقنوا بأي مواد.

وقال فيديل «تلقينا إلى السبت 23 أبريل بلاغات عن تسع حالات».

ودفعت هذه البلاغات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المهرجان الذي اختتم، الأحد.

وقدمت في الآونة الأخيرة بلاغات عن حالات مماثلة في نوادٍ ليلية بمدن فرنسية عدة.

وتلقت الشرطة في مدينة نانت (غرب فرنسا) 43 بلاغا منذ منتصف فبراير الماضي، بحسب النيابة العامة. وقال المدعي العام رونو غودول، الجمعة، إن «الفحوص لم تبين وجود عقار غاما هيدروبوتيرات GHB (الذي تُطلق عليه تسمية «مخدر المغتصب») أو أي مواد ضارة أخرى»، مشيرا إلى عدم توقيف أي مشتبه به بعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - الحرب

كاركاتير حليم - الحرب
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»

جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
وفاة نجم موسيقى الروك في بلجيكا أرنو عن 72 عاما
وفاة نجم موسيقى الروك في بلجيكا أرنو عن 72 عاما
الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»
الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»
كرنفال ريو يحتفي بجذوره الأفريقية
كرنفال ريو يحتفي بجذوره الأفريقية
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا
التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا...
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية...
السويد تسعى لإدراج «نداء الرعاة» على قائمة اليونسكو للتراث
السويد تسعى لإدراج «نداء الرعاة» على قائمة اليونسكو للتراث...
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد...
كرنفال ريو يحتفي بجذوره الأفريقية
كرنفال ريو يحتفي بجذوره الأفريقية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط