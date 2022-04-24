الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

ألقى المهندس فاضل الصويدي الباحث في التاريخ الطرابلسي وتحديدًا الحقبة الإيطالية، السبت، محاضرة بـ«بيت انويجي» للثقافة حول تاريخ «قبة الجندي المجهول»، تناول خلالها الخلفيات التاريخية للأنصاب التذكارية.

واستشهد بما ذكره المؤرخ علي الصادق حسنين بالخصوص وإشارته إلى أنها ترجع لسنة 1920، كفكرة من عقيد بالجيش الإيطالي يدعى (جوليو دوييه) بقصد تكريم الجنود الذين يخوضون المعارك ويقومون بأعمال بطولية، مضحين بأرواحهم من أجل الوطن، ويظلون مجهولين.

وكان لهذه الرمزية أن تنتقل إلى ليبيا زمن الحكم الفاشيستي، حيث أُقيم على المرتفع المسمى وسعاية البولاقي نصب أُطلق عليه «نصب الجندي المجهول»، إذ ظل قائمًا حتى فترة الخمسينات لتتم إزالته وبناء خزان لمياه الشرب.

ونوه المحاضر إلى أن تسليط الضوء على النصب التذكاري لا يعني الإشادة بما فعله المستعمر بقدر ما يعكس الإفادة ومعرفة كل ما يتعلق بحقبة مهمة من تاريخ ليبيا المعاصر.

وأردف الصويدي، مسترشدًا بالمصادر والمراجع التي تناولت تلك الفترة، أن قبر أو «قبة الجندي» المجهول أنشأت في عهد الوالي جوسيبي فولبي الذي تولى الحكم بين سنوات 1921 و1925.

تدشين النصب التذكاري

أضاف أن تاريخ الثالث والعشرين من أبريل 1925شهد تدشين النصب التذكاري باحتفال كبير حضره كبار الضباط ونخب المدينة من رجال دين وموظفي الولاية وجمع غفير من السكان.

وأوضح أن المهندس برازيني قام بتصميم عمارة النصب، مازجًا في تصوره بين خصوصية المعمار المحلي والطراز الروماني التقليدي، حيث تحط على مدرج دائري فسيح طبلة هائلة مدعمة بثمانية قوائم جاءت بمثابة الأكتاف، وينتصب على كل منها تمثال لبوة مصنوع من البرونز.

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وذكر من جملة المعماريين الذين كانت لهم بصمة الإضافة في محيط الضريح المهندس (أومبيرتو دي سينني) المولود بطرابلس من عائلة يهودية ودرس بأكاديمية الفنون الجميلة بإيطاليا، وتمثل إسهامه بتصميم الدار بزين وهو السلمان المتناظران المنحدران من النصب، إضافة إلى ذلك قيامه بتصميم السياج المحيط بقصر الحكومة وكذا مجموعة من العمارات والمساكن والقرى الزراعية.

كما استعرض المحاضر بواسطة العرض الضوئي، عددًا من عناوين بعض الشوارع والميادين بمدينة طرابلس، التي حملت في الماضي أسماء ضباط إيطاليين عملت إيطاليا إلى تخليد ذكراهم، واستبدلت فيما بعد بأسماء ليبية وإسلامية كان لها إسهام في مسيرة الجهاد والاستقلال وإذكاء الخصوصية العربية والأفريقية.

جانب من جمهور محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)

محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)

محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)

محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)

محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)