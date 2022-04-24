Atwasat

الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 24 أبريل 2022, 01:25 مساء
الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»
المهندس فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
alwasat radio

ألقى المهندس فاضل الصويدي الباحث في التاريخ الطرابلسي وتحديدًا الحقبة الإيطالية، السبت، محاضرة بـ«بيت انويجي» للثقافة حول تاريخ «قبة الجندي المجهول»، تناول خلالها الخلفيات التاريخية للأنصاب التذكارية.

واستشهد بما ذكره المؤرخ علي الصادق حسنين بالخصوص وإشارته إلى أنها ترجع لسنة 1920، كفكرة من عقيد بالجيش الإيطالي يدعى (جوليو دوييه) بقصد تكريم الجنود الذين يخوضون المعارك ويقومون بأعمال بطولية، مضحين بأرواحهم من أجل الوطن، ويظلون مجهولين.

وكان لهذه الرمزية أن تنتقل إلى ليبيا زمن الحكم الفاشيستي، حيث أُقيم على المرتفع المسمى وسعاية البولاقي نصب أُطلق عليه «نصب الجندي المجهول»، إذ ظل قائمًا حتى فترة الخمسينات لتتم إزالته وبناء خزان لمياه الشرب.

ونوه المحاضر إلى أن تسليط الضوء على النصب التذكاري لا يعني الإشادة بما فعله المستعمر بقدر ما يعكس الإفادة ومعرفة كل ما يتعلق بحقبة مهمة من تاريخ ليبيا المعاصر.

وأردف الصويدي، مسترشدًا بالمصادر والمراجع التي تناولت تلك الفترة، أن قبر أو «قبة الجندي» المجهول أنشأت في عهد الوالي جوسيبي فولبي الذي تولى الحكم بين سنوات 1921 و1925.

تدشين النصب التذكاري
أضاف أن تاريخ الثالث والعشرين من أبريل 1925شهد تدشين النصب التذكاري باحتفال كبير حضره كبار الضباط ونخب المدينة من رجال دين وموظفي الولاية وجمع غفير من السكان.

وأوضح أن المهندس برازيني قام بتصميم عمارة النصب، مازجًا في تصوره بين خصوصية المعمار المحلي والطراز الروماني التقليدي، حيث تحط على مدرج دائري فسيح طبلة هائلة مدعمة بثمانية قوائم جاءت بمثابة الأكتاف، وينتصب على كل منها تمثال لبوة مصنوع من البرونز.

- مزيج الحضارات في طرابلس القديمة

وذكر من جملة المعماريين الذين كانت لهم بصمة الإضافة في محيط الضريح المهندس (أومبيرتو دي سينني) المولود بطرابلس من عائلة يهودية ودرس بأكاديمية الفنون الجميلة بإيطاليا، وتمثل إسهامه بتصميم الدار بزين وهو السلمان المتناظران المنحدران من النصب، إضافة إلى ذلك قيامه بتصميم السياج المحيط بقصر الحكومة وكذا مجموعة من العمارات والمساكن والقرى الزراعية.

كما استعرض المحاضر بواسطة العرض الضوئي، عددًا من عناوين بعض الشوارع والميادين بمدينة طرابلس، التي حملت في الماضي أسماء ضباط إيطاليين عملت إيطاليا إلى تخليد ذكراهم، واستبدلت فيما بعد بأسماء ليبية وإسلامية كان لها إسهام في مسيرة الجهاد والاستقلال وإذكاء الخصوصية العربية والأفريقية.

جانب من جمهور محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
محاضرة فاضل الصويدي (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة
7 كتب صنعت التاريخ
7 كتب صنعت التاريخ
بينالي البندقية ينطلق السبت.. والحرب الأوكرانية حاضرة
بينالي البندقية ينطلق السبت.. والحرب الأوكرانية حاضرة
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»...
المزيد
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد
جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد...
الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»
الصويدي يحاضر عن «قبر الجندي المجهول»...
وفاة نجم موسيقى الروك في بلجيكا أرنو عن 72 عاما
وفاة نجم موسيقى الروك في بلجيكا أرنو عن 72 عاما...
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»...
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط