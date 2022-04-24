التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

سالم عيسى سالم، فنان تشكيلي من مواليد سنة 2000 ببراك الشاطئ خلال دراسته للهندسة المعمارية بمدينة الخمس، تسلطت عليه موهبتا الرسم والتشكيل، التي باركتها وشجعتها أسرته، خصوصًا والدته، فشغلت أوقاته ومارسها منذ طفولته.

عندما تقودك الموهبة سريعا لجائزة دولية

سريعًا ما تأثر بعدد من الفنانين الليبيين منهم المرحوم عبدالله أمريمي الزواوي ومراد الجماعي، وبشكل خاص بالفنانة فريحة الوافي بسبب اهتمامه بفن البورتريه الواقعي.

طور إمكاناته من تقنيات الرسم بواسطة التغذية البصرية، من مواقع التشكيل العالمي، وبمتابعة أعمال الفنانين التشكيليين، محليًا وعالميًا، وسريعًا ما أخذته الأعمال الانطباعية والواقعية.

سنة 2018 شارك رسميًا، في معرض كلية اللغات بمنطقة محروقة بوادي الشاطئ العام 2019، ثم توالت سنتي 2020 و2021 وهي التي صاحبت معرض طرابلس الدولي للكتاب.

ويسعى لإقامة معرضه الشخصي الأول، أما المبهج، والجدير بالذكر، فإنه متأهل لنهائيات جائزة أفضل فنان تشكيلي شاب في الوطن العربي فئة الفن السريالي 2021. بتلخيص من حواره مع الإعلامي الأستاذ رامز النويصري.

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)