Atwasat

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الأحد 24 أبريل 2022, 10:13 صباحا
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
alwasat radio

سالم عيسى سالم، فنان تشكيلي من مواليد سنة 2000 ببراك الشاطئ خلال دراسته للهندسة المعمارية بمدينة الخمس، تسلطت عليه موهبتا الرسم والتشكيل، التي باركتها وشجعتها أسرته، خصوصًا والدته، فشغلت أوقاته ومارسها منذ طفولته.

عندما تقودك الموهبة سريعا لجائزة دولية
سريعًا ما تأثر بعدد من الفنانين الليبيين منهم المرحوم عبدالله أمريمي الزواوي ومراد الجماعي، وبشكل خاص بالفنانة فريحة الوافي بسبب اهتمامه بفن البورتريه الواقعي.

طور إمكاناته من تقنيات الرسم بواسطة التغذية البصرية، من مواقع التشكيل العالمي، وبمتابعة أعمال الفنانين التشكيليين، محليًا وعالميًا، وسريعًا ما أخذته الأعمال الانطباعية والواقعية.

سنة 2018 شارك رسميًا، في معرض كلية اللغات بمنطقة محروقة بوادي الشاطئ العام 2019، ثم توالت سنتي 2020 و2021 وهي التي صاحبت معرض طرابلس الدولي للكتاب.

ويسعى لإقامة معرضه الشخصي الأول، أما المبهج، والجدير بالذكر، فإنه متأهل لنهائيات جائزة أفضل فنان تشكيلي شاب في الوطن العربي فئة الفن السريالي 2021. بتلخيص من حواره مع الإعلامي الأستاذ رامز النويصري.

سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
سالم عيسى فنان منطلق نحو الجوائز (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة
7 كتب صنعت التاريخ
7 كتب صنعت التاريخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»...
المزيد
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»
طرح جزء ثان من فيلم «داونتاون آبي»...
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية...
بينالي البندقية ينطلق السبت.. والحرب الأوكرانية حاضرة
بينالي البندقية ينطلق السبت.. والحرب الأوكرانية حاضرة...
7 كتب صنعت التاريخ
7 كتب صنعت التاريخ...
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة
العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط