7 كتب صنعت التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفي العالم في 23 أبريل من كل عام باليوم العالمي للكتاب، وهو تاريخ رمزي في عالم الأدب العالمي؛ إذ يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا.

وكان من الطبيعي أن تخصص منظمة اليونسكو هذا اليوم لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عمومًا، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام، وفق «بي بي سي عربي».

ولهذه المناسبة نعرض لـ7 كتب صنعت التاريخ وهي:

أول كتاب مكتوب على الإطلاق: «ملحمة جلجامش»

من المتفق عليه على نطاق واسع أن أول قطعة أدبية تمت كتابتها (أو نحتها) هي ملحمة جلجامش.

وكما يوحي العنوان فهي قصة ضخمة عن الملك جلجامش الذي استخدم سلطة أشبه بسلطة الإله لاستعباد شعبه.

تم اكتشاف الألواح الخاصة بهذا الكتاب في العام 1853 ولكن يُعتقد أنها كتبت في حوالي 2000 قبل الميلاد، وهذا سيجعلها أقدم بـ1500 عام من إلياذة هوميروس.

أكثر الكتب ترجمة: «مغامرات بينوكيو»

تمت ترجمة الكتاب الخيالي الذي يحمل عنوان بينوكيو وكتبه كارلو كولودي إلى 260 لغة منذ نشرها في العام 1883.

ويحكي الكتاب قصة الدمية غيبيتو التي تريد أن تكون ولدًا حقيقيًا.

أغلى الكتب سعرًا: «كودكس ليستر»

مؤلف كودكس ليستر هو ليوناردو دافنشي. وهي مخطوطة ضخمة من 72 صفحة تنبأت باختراع كل من الغواصة والمحرك البخاري.

واشتراه بيل غيتس مقابل 30.8 مليون دولار أميركي في العام 1994.

أكبر الكتب حجمًا: «هذا هو النبي محمد»

عندما نخبرك أن هذا هو أكبر كتاب على الإطلاق، فإننا لا نعني الأكبر من حيث عدد الكلمات أو الصفحات وإنما نتحدث عن الأكبر من حيث الحجم.

ويبلغ طول الكتاب محمد 8 أمتار وعرضه 5 أمتار، وهو أعلى من ارتفاع الحافلة ذات الطابقين.

وقد قام 50 شخصًا بتجميعه معًا وعلى الرغم من أنه لا يزن مثل الحافلة، فإنه ما زال يزن 1500 كيلوغرام.

أكثر الكتب مبيعًا: «دون كيشوت»

بيع من الرواية الإسبانية دون كيشوت التي كتبها ميغيل دي سيرفانتس أكثر من 500 مليون نسخة منذ نشرها في العام 1605.

وتأتي في المرتبة الثانية قصة مدينتين لتشارلز ديكنز حيث بيع منها 200 مليون نسخة فقط، حسب «بي بي سي عربي».

سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا: «هاري بوتر»

تُعد سلسلة هاري بوتر السحرية لجي كي رولينغ هي السلسلة الأكثر مبيعًا على الإطلاق؛ حيث بيع منها 500 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي في المرتبة الثانية سلسلة الرعب الصديقة للأطفال غوزبامبس لمؤلفها آر إل ستاين حيث بيع منها 350 مليون نسخة.

أول كتاب مُصور على الإطلاق: «مغامرات أوباديا أولدباك»

يُعتقد أن رودولف توبفر هو الأب لصناعة الكتاب المُصور (الرسوم المتحركة أو الكومكس) من خلال كتاب مغامرات أوباديا أولدباك.

كان توبفر رائدًا في استخدام الألواح المُحددة، فضلًا عن النصوص التي اعتمدت على الرسوم لرواية القصص على مدى 100 عام.

ويحتوي هذا الكتاب الصادر في العام 1837 على الكثير من الأحداث التي تتضمن الرومانسية الفاشلة واللصوص والأشباح وغيرها.

وفيما يتعلق بالروايات أجرت «بي بي سي» في العام 2018 تصويتًا استطلعت فيه آراء الكتاب عن أهم الروايات وأكثرها تأثيرًا على مر التاريخ.

وجاءت في المراكز العشر الأولى كل من القصيدتين الملحميتين الأوديسا والإلياذة لهوميروس، ورواية كوخ العم توم لهاريت بيتشر بو، وفرانكنشتاين لماري شيلي، و1984 لجورج أورويل، والأشياء تتداعى لتشينو أتشي، وألف ليلة وليلة، ودون كيشوت لسيرفانتس، وهاملت لشكسبير، ومئة عام من العزلة لماركيز.