العراق يدشن معرضا لأعمال فنية مستعادة

القاهرة - بوابة الوسط

يقام في بغداد معرض يضم نحو 100 من أعمال استعادها العراق خلال السنوات الماضية، سبق وتعرضت للسرقة والنهب عقب غزو العراق العام 2003.

وافتتحت وزارة الثقافة العراقية، نهاية مارس، في قاعة كبيرة معرضًا جمع أعمال فنانين روادًا في الرسم والنحت، كانت سُرقت العام 2003 من أكبر المراكز الفنية في بغداد، الذي كان يضم آلاف اللوحات والأعمال النحتية التي ما زال مصير أغلبها مجهولًا، وفق «فرانس برس».

وتحمل القاعة اسم أشهر الفنانين العراقيين الرواد فائق حسن، وتضم قرابة مئة لوحة رسم وعمل نحتي تمت استعادتها من الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا والأردن وقطر.

نخبة الفن التشكيلي

يقول مدير عام دائرة الفنون العامة التابعة لوزارة الثقافة الفنان التشكيلي، فاخر محمد: «هذه الأعمال المعروضة تعود لمعلمي ورواد ونخبة الفن التشكيلي في العراق تعرضت لاضرار أثناء سرقتها العام 2003، وهي تمثل جزءًا من تاريخ الفن العراقي المعاصر». ويضيف «لكن تمت صيانتها وتأهيلها في زمن قياسي».

وأُنجزت تلك الأعمال في فترات مختلفة انطلاقًا من مطلع الأربعينيات، ويعود تاريخ بعضها الى حقبتي الخمسينيات والستينيات. وتتنوع أساليبها الفنية ومدارسها، ولكن معظمها مستقاة من الواقع والبيئة الاجتماعية.

وتبرز لوحة «الأهوار العراقية» في واجهة الأعمال الواقعية، وهي مستوحاة من منطقة الأهوار الساحرة في جنوب البلاد حيث تطفو بيوت القصب والزوارق الخاصة المعروفة ب«المشاحيف».

فائق حسن

من الأعمال اللافتة للأنظار، لوحة كبيرة للفنان فائق حسن تظهر فيها انتفاضة الناس البسطاء ضد الحرمان والفقر، وأنجزت العام 1967 وتطغى عليها الألوان القاتمة والوجوه الفزعة الهاربة من أماكن محترقة.

وهناك أيضًا تمثال الأمومة لجواد سليم، وهو تمثال خشبي استعاده النحات العراقي طه وهيب مقابل مئتي دولار دفعها لشخص كان يقتني التمثال من دون أن يعلم قيمته التي قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وفق ما يقول الفنان.

كما توجد أعمال تعود لنخبة من أبرز الأسماء الفنية العراقية مثل عبدالقادر الرسام وكاظم حيدر وجميل حمودي ونوري الراوي وإسماعيل الشيخلي وحافظ الدروبي وشاكر حسن آل سعيد ونوري مصطفى بهجت وعبدالكريم محمود وسعد الكعبي.

وكانت الأعمال المستعادة معروضة قبل 2003 في أحد أكبر المراكز الفنية العراقية في العاصمة ويعرف بـ«مركز صدام للفنون»، وقد تعرّض لعملية نهب وتخريب وحشية؛ إذ قام السارقون بتمزيق اللوحات بآلات حادة لتجريدها من إطاراتها الخشبية لكي يسهل حملها، حسب «فرانس برس».

ويشير محمد إلى الأعمال التي ما زالت في المخازن والتي تنتظر ترميمها، مشيرًا إلى أن جزءًا منها تعرض أيضًا إلى أضرار ناتجة عن «طريقة التخزين غير المثالية طيلة السنوات الماضية بعد استعادتها».

ويتابع «نعمل الآن على تهيئة أكثر من قاعة لاستيعاب بقية الأعمال». ويضيف «يجب أن تفتح المتاحف للناس ولا تبقى هذه الأعمال مسجونة في المخازن».

الحركة التشكيلية في العراق

شهدت الحركة التشكيلية في العراق قبل العام 2003، وعلى الرغم من الحصار الاقتصادي إبان التسعينيات، ازدهارًا وانتعاشًا، مع انتشار لقاعات العرض العامة.

إلا أن الفن التشكيلي تراجع بعد ذلك التاريخ بسبب غزو العراق والحرب الطائفية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من البلاد، ما دفع العديد من الفنانين إلى الهجرة.

وتقول الفنانة التشكيلية لميعة الجواري، المسؤولة عن عرض المقتنيات المتحفية، «عدد الأعمال التي تمت استعادتها بعد العام 2003، 2300 عمل من أصل سبعة آلاف سُرقت».

وتضيف «أعمال كثيرة كانت متضررة... أعمال لا تُقدّر بثمن».

وتشير الجواري التي عملت منذ العام 2004 ضمن لجنة ضمت فنانين في مهمة استعادة الأعمال المنهوبة الى أن «بعض الأعمال استعيدت عبر قنوات رسمية، فالسفارة السويسرية ساعدت في عودة بعضها. كذلك ساعد مواطنون في ذلك على المستوى الشخصي».

وعمل الفنان العراقي كاظم مرشد من آخر الأعمال الفنية التي استعيدت من العاصمة الأردنية العام 2021، في حين يستمر التنسيق مع شرطة الإنتربول للكشف عن باقي الأعمال المسروقة.

وتسلّم وزير الثقافة العراقي حسن ناظم ومدير عام دائرة الفنون أخيرًا خمسة أعمال تخطيطية تعود للفنان الراحل محمد غني حكمت، من السفارة الإيطالية، وكانت مهداة من حكمت إلى شخصيات إيطالية عملت في مجال التنقيب في العراق، فقام هؤلاء بتسليمها الى جهات عراقية لدعم جهود نهضة المتاحف.

وتقول الجواري «نعمل على تدوير عرض الأعمال بين فترة وأخرى ليكون هذا الإرث الفني متاحًا للعرض أمام الزائرين».

أثناء تجوله في قاعة العرض، يبدي الفنان التشكيلي العراقي المقيم في السويد علي النجار(82 عامًا) ارتياحه لعودة جزء من هذا الإرث إلى واجهات العرض، قائلاً «منذ خروجي من العراق العام 1997 كنت أؤكد على حماية والمحافظة على الارشيف الفني العراقي».

ويضيف «الرواد هم الذين أسسوا الفن العراقي المعاصر، إذا فقدنا أعمالهم فقدنا التأسيس ودائما البناء دون أساس يهدم».