Atwasat

فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 11:19 صباحا
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
الفنان السوداني معتز الفاتح في معرضه بين لوحاته الملونة بألون مواد طبيعية في 15 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يرسم الفنان السوداني، معتز الفاتح، لوحات تنبض بالحياة، معتمدا على ألوان يستخرجها من حبوب القهوة وأوراق الشاي وقشور الفاكهة.

وتتناول لوحاته، في أحد المعارض في الخرطوم، رسوما تجريدية ومشاهد الحياة اليومية لرجال ونساء في السودان بزيهم التقليدي، وفق «فرانس برس» .

ويستخرج الفاتح (39 عاما) ألوانه وأصباغه المتنوعة مثل الأزرق والبنفسجي من أوراق الكركديه، وظلال اللون البني والبيج والذهبي من القهوة المطحونة، أما الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي، فمن نواة التمور.

ألوان طبيعية
وتبرز في العديد من لوحاته ألوان مشتقة من قشر فاكهة الدوم وشجرة الباوباب التي تطحن ثمارها ويجهز منها أحد عصائر السودان الشهيرة المعروف بـ«التبلدي».

ويقول الفاتح: «عندي رؤية خاصة في الفنون خصوصا بالمواد الطبيعية كشيء بيئي او كمواد بيئية مستقبلية».

وأضاف أن هذه المواد «قد تعني للآخرين مجرد منتجات، لكن في الحقيقة هي ألوان إذا استخدمناها بطريقه علمية، تمنحنا طاقة إيجابية وفي الوقت نفسه تعطينا ألوانا احترافية جدا نستفيد منها».

ويوضح طريقة استخراجه لهذه الألوان، مشيرا الى أنه يمزج مستخلصات الألوان مع الصمغ العربي ومواد عضوية أخرى لضمان متانتها وثباتها على الرسومات.

واستخدم الفنان هذه الطريقة لسنوات عديدة وجمع مجموعة واسعة من اللوحات.

كان الفاتح بين الفنانين السودانيين الذين قاموا برسم جداريات خلال الاعتصام الشعبي قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم الذي دفع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

حرية سلام وعدالة
ويقول: «حملت جداريتي آنذاك شعار حرية سلام وعدالة، ولكن هذا الشعار مُحي إلى حد كبير منذ ذلك الوقت». ويضيف «لا يمكنني إعادة رسم هذه الجدارية حاليا، لقد حاولت ولكن تم إيقافي».

ومنذ أن نفّذ قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا أطاح فيه بالمدنيين من السلطة الانتقالية في البلاد في أكتوبر، تعاني البلاد اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة. ويخرج الآلاف المتظاهرين باستمرار إلى الشوارع رفضا للانقلاب، فيما تحاول قوات الأمن قمعهم.

وفي أعقاب الانقلاب، ضربت البلاد موجة ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والكهرباء وغيرها من الضروريات.

ويصر الفاتح على أن طريقته في مزج الألوان في متناول اليد وفي متناول الفنانين الطموحين في جميع أنحاء السودان، قائلا «المواد الطبيعية التي أستخدمها رخيصة للغاية».

ويضيف «إنها متوفرة على نطاق واسع في السوق، ويمكن حتى الحصول على بعضها بالمجان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها
إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. ...
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»...
المزيد
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه...
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري...
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»...
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»...
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط