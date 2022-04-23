تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري

القاهرة - بوابة الوسط

دُشن في جزيرة جيجو السياحية، الخميس، تمثال بالحجم الطبيعي لمغني فرقة «كوين» الشهير، فريدي ميركوري، بفضل رجل أعمال كوري جنوبي.

ومع أن كوريا الجنوبية مرتبطة أكثر بموسيقى البوب الكورية وفرقة BTS إلا أن «كوين» تتمتع بشعبية واسعة فيها، وفق «فرانس برس».

وكان بيك سون يوب، وهو رجل أعمال يبلغ 57 عاما من جيجو ومعجب بشدة بفرقة الروك البريطانية، يستمع في مراهقته إلى نسخ مقرصنة من أعمال مغني فرقة «كوين» الذي توفي العام 1991 جراء مضاعفات تعرض لها بسبب إصابته بالإيدز.

وكانت أغنيات «كوين» محظورة في كوريا الجنوبية خلال سبعينات القرن الفائت، كما منع نظام الديكتاتور العسكري بارك تشونغ -هي الرجال من إطالة شعرهم.

أغاني فريدي ميركوري

وقال بيك إن أغاني فريدي ميركوري ساعدته «على الاستمرار رغم كل العراقيل التي اعترضت» طريقه.

ودُشن الخميس التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 1.77 متر ويظهر المغني رافعا قبضته على الواجهة البحرية لجزيرة جيجو.

وكلف التمثال بيك خمسين مليون وون (نحو 40 ألف دولار)، واستلم متابعة طوال ثماني سنوات. ويقول بيك «أرسلت أول بريد إلكتروني العام 2014 للحصول على حقوق تصنيعه».

وكان رجل الأعمال يرسل هذا الطلب شهريا للفرقة إلا أنه لم يتلق أي رد منها مدى سبع سنوات. والعام 2020، وافق أخيرا أعضاء من الفرقة ومن شركة الإنتاج التابعة للمغني على مقابلة بيك في سيول تزامنا مع تنظيم الحفلة الموسيقية الأولى لـ«كوين» في كوريا الجنوبية.

ونُظمت هذه الحفلة بعد نجاح كبير حققه العام 2018 فيلم «بوهيميان رابسودي» (Bohemian Raphsody)، وهو سيرة ذاتية عن فريدي ميركوري، شاهده عشرة ملايين شخص في كوريا الجنوبية.

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وتمثال ميركوري هذا هو الثاني فقط في العالم يحظى بموافقة رسمية من «كوين»، إذ دُشن الأول في مونترو السويسرية حيث عاش المغني وسجل ألبوماته.

ورغم الشعبية التي تتمتع بها فرقة «كوين» في كوريا الجنوبية، إلا أن بيك واجه معارضة من بعض السكان المحليين. إذ منهم من اعترض على وضع «تمثال يعود إلى شخص مثلي الجنس» في منطقتهم.

ولا تزال المثلية الجنسية من المحرمات في كوريا الجنوبية رغم كونه مشرعا قانونا. وتعرضت قناة «إس بي إس» التلفزيونية المحلية لانتقادات العام الماضي بعدما حذفت مشهدا من فيلم «بوهيميان رابسودي» يقبل فيه الممثل رامي مالك أحد الرجال (لم يخضع الفيلم للرقابة قبل بدء عرضه).

وأعرب بيك عن أمله في أن يساعد التمثال «الأشخاص الذين ينتقدون الأقليات الجنسية على إعادة النظر في آرائهم».

وحضر بعض محبي «كوين» إلى جيجو لحضور تدشين التمثال. وأكد عازف الغيتار في الفرقة برايان ماي في رسالة عبر الفيديو أنه كان معهم «ذهنيا»، مشيرا إلى أن فريدي ميركوري كان ليقدر هذا التكريم.

وقال كيم بان جون، أحد المعجبين وصاحب حانة يتمحور ديكورها الداخلي على كل ما يتعلق بفرقة «كوين» في سول «أنا متأكد من أن فريدي يمنحنا مباركته».