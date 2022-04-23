Atwasat

تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 10:17 صباحا
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري
أحد المعجبين بفرقة «كوين» قرب تمثال فريدي ميركوري في جيجو بكوريا الجنوبية في 21 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

دُشن في جزيرة جيجو السياحية، الخميس، تمثال بالحجم الطبيعي لمغني فرقة «كوين» الشهير، فريدي ميركوري، بفضل رجل أعمال كوري جنوبي.

ومع أن كوريا الجنوبية مرتبطة أكثر بموسيقى البوب الكورية وفرقة BTS إلا أن «كوين» تتمتع بشعبية واسعة فيها، وفق «فرانس برس».

وكان بيك سون يوب، وهو رجل أعمال يبلغ 57 عاما من جيجو ومعجب بشدة بفرقة الروك البريطانية، يستمع في مراهقته إلى نسخ مقرصنة من أعمال مغني فرقة «كوين» الذي توفي العام 1991 جراء مضاعفات تعرض لها بسبب إصابته بالإيدز.

وكانت أغنيات «كوين» محظورة في كوريا الجنوبية خلال سبعينات القرن الفائت، كما منع نظام الديكتاتور العسكري بارك تشونغ -هي الرجال من إطالة شعرهم.

أغاني فريدي ميركوري
وقال بيك إن أغاني فريدي ميركوري ساعدته «على الاستمرار رغم كل العراقيل التي اعترضت» طريقه.

ودُشن الخميس التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 1.77 متر ويظهر المغني رافعا قبضته على الواجهة البحرية لجزيرة جيجو.

وكلف التمثال بيك خمسين مليون وون (نحو 40 ألف دولار)، واستلم متابعة طوال ثماني سنوات. ويقول بيك «أرسلت أول بريد إلكتروني العام 2014 للحصول على حقوق تصنيعه».

وكان رجل الأعمال يرسل هذا الطلب شهريا للفرقة إلا أنه لم يتلق أي رد منها مدى سبع سنوات. والعام 2020، وافق أخيرا أعضاء من الفرقة ومن شركة الإنتاج التابعة للمغني على مقابلة بيك في سيول تزامنا مع تنظيم الحفلة الموسيقية الأولى لـ«كوين» في كوريا الجنوبية.

ونُظمت هذه الحفلة بعد نجاح كبير حققه العام 2018 فيلم «بوهيميان رابسودي» (Bohemian Raphsody)، وهو سيرة ذاتية عن فريدي ميركوري، شاهده عشرة ملايين شخص في كوريا الجنوبية.

-إطلاق اسم أسطورة روك بريطانية على نيزك

وتمثال ميركوري هذا هو الثاني فقط في العالم يحظى بموافقة رسمية من «كوين»، إذ دُشن الأول في مونترو السويسرية حيث عاش المغني وسجل ألبوماته.

ورغم الشعبية التي تتمتع بها فرقة «كوين» في كوريا الجنوبية، إلا أن بيك واجه معارضة من بعض السكان المحليين. إذ منهم من اعترض على وضع «تمثال يعود إلى شخص مثلي الجنس» في منطقتهم.

ولا تزال المثلية الجنسية من المحرمات في كوريا الجنوبية رغم كونه مشرعا قانونا. وتعرضت قناة «إس بي إس» التلفزيونية المحلية لانتقادات العام الماضي بعدما حذفت مشهدا من فيلم «بوهيميان رابسودي» يقبل فيه الممثل رامي مالك أحد الرجال (لم يخضع الفيلم للرقابة قبل بدء عرضه).

وأعرب بيك عن أمله في أن يساعد التمثال «الأشخاص الذين ينتقدون الأقليات الجنسية على إعادة النظر في آرائهم».

وحضر بعض محبي «كوين» إلى جيجو لحضور تدشين التمثال. وأكد عازف الغيتار في الفرقة برايان ماي في رسالة عبر الفيديو أنه كان معهم «ذهنيا»، مشيرا إلى أن فريدي ميركوري كان ليقدر هذا التكريم.

وقال كيم بان جون، أحد المعجبين وصاحب حانة يتمحور ديكورها الداخلي على كل ما يتعلق بفرقة «كوين» في سول «أنا متأكد من أن فريدي يمنحنا مباركته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها
إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. ...
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»...
المزيد
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه...
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري
تدشين تمثال «كوري» لفريدي ميركوري...
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»
التشكيك في شهادة جوني ديب لـ«تعاطيه المخدرات»...
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»
تاريخ دور العرض الليبية في ضيافة «أصدقاء المسرح»...
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط